Це далека країна на Близькому Сході, що вражає своєю казковістю: оазисні каньйони, безкраї дюни, яскраві соуки та загадкові пустельні фортеці. Якщо цікаві деталі, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку мандрівників Heartwantstravel.

Дивіться також 4 секретні водоспади Карпат, які варто побачити у листопаді

Чому Оман варто запланувати у подорож?

Оман – це ідеальна країна для відпочинку завдяки своїй різноманітності: тут є і спокійні пляжі, і величні пустельні дюни, і мальовничі каньйони. Країна поєднує сучасні міста з традиційною культурою, колоритними ринками та історичними фортецями.

Відкрийте для себе Оман: дивитись відео

Мандрівники розказали про свій досвід відпочинку: вони провели п'ять днів в Омані, витративши близько 45 000 гривень з людини, але це загальні витрати на переліт, візу, готель, авто та харчування. Звичайно, що можна зекономити та зробити витрати набагато меншими.

Коли відвідати Оман?

Жовтень – березень (високий сезон)

Навіть у високий сезон Оман не такий переповнений туристами, як інші популярні напрямки. Температура комфортна, адже можна уникнути спекотного літа. Погода ідеальна, а натовпи туристів мінімальні, навіть під час національного свята.

Острови Дайманіят складаються з дев'яти крихітних островів в Оманській затоці / фото BucketListBums

Квітень – травень (середній сезон)

Температура навколо Мускату починає підніматися, поступово досягаючи високих 30 – 40 градусів, тому варто бути готовим до тепла.

Червень – вересень (низький сезон)

Літні місяці дуже спекотні, температура може стати майже нестерпною, тому в цю пору краще уникати поїздки до Омана.

Дивіться також І до Мілану не треба їхати: де в Україні розташований один із найкрасивіших пасажів

Що варто побачити в Омані?

1. Бандар аль-Хайран

Як пише BucketListBums, це красива ділянка західного узбережжя Маската з бірюзовими бухтами та прозорою неглибокою водою. Ідеальне місце для піших прогулянок, плавання та підводного плавання. Від Маската приблизно 45 хвилин їзди.

2. Точка зору Маската

Мальовнича оглядова точка вздовж дороги Іті з видом на білий район біля підніжжя скель.

3. Суки Муттрах

Яскраві криті ринки на набережній Муската. Тут продають спеції, антикваріат, чайні набори та ліхтарі. Атмосфера жива, але спокійна.

4. Королівський оперний театр

Центр культури міста з балетом, джазом та оперою. Будівля з білого мармуру з арками та аркадами – чудовий архітектурний об'єкт для туристів.

5. Мечеть Султана Кабуса

Найбільша мечеть Омана в центрі Маската з мінаретами, мозаїками, садами та молитовними залами. Обов'язково для відвідування. Жінки повинні бути покриті від голови до щиколоток – абайї та шарфи можна взяти біля входу.

Мечеть Султана Кабуса / фото BucketListBums

Де відпочити у листопаді?

Ми вже розповідали про найкращі місця для відпочинку у листопаді на думку експертів. При тому, що вони дуже бюджетні, але максимально комфортні.

Також дізнайтесь про топ напрямків для відпочинку у листопаді, де ми розповідаємо про найтепліші локації та їх переваги.