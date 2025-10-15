Рекомендуємо збирати валізи та планувати свій довгоочікуваний відпочинок на теплих морях, навіть якщо вже скоро листопад. Ми підготували для вас підбірку комфортних локацій для релаксації, тож залишайтеся з нами, щоб дізнатися всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Omore.city.

Де відпочити на теплих морях у листопаді?

1. Єгипет

Беззаперечним лідером серед українських туристів у листопаді залишається Єгипет. Тут тепло, а Червоне море має комфортну температуру для плавання, що робить його ідеальним для пляжного відпочинку навіть у пізню осінь. Особливу увагу варто звертати на готелі в захищених бухтах, де вітрів менше, а також на наявність басейнів з підігрівом, адже вечорами температура повітря вже знижується.

Відпочинок у Єгипті / фото Depositphotos

Листопад у Єгипті – це удовий час не лише для сонця та моря, а й для дайвінгу: вода стає максимально прозорою, відкриваючи неймовірні підводні пейзажі. Крім цього, відпочинок можна поєднати з культурними екскурсіями до Каїру, Луксору або інших історичних міст. Стабільна сонячна погода та комфортні температури роблять цей період ідеальним для активного та водночас розслабленого відпочинку.

2. Амальфітанське узбережжя, Італія

Восени – це справжній порятунок від нудьги та сірих буднів. Тут поєднуються самобутня культура, особлива кухня та приголомшлива природа на стику моря та гір, що робить кожну прогулянку неймовірно яскравою. В цю пору року можна погрітися на сонечку, спробувати найсмачнішу в Італії піцу, насолодитися свіжими морепродуктами та спостерігати за збиранням врожаю лимонів: все це лише частина того, що можна зробити за кілька днів у цьому мальовничому регіоні.

Амальфітанське узбережжя, Італія / фото Journeys6senses

Узбережжя Амальфі – це низка невеликих міст і сіл уздовж Соррентійського півострова на півдні Італії, де поєднуються старовинна архітектура, колоритні вулички та сучасні ресторани з авторською кухнею. У листопаді тут ще тримається комфортна температура повітря близько + 23 градусів вдень, а море прогріте до + 20 градусів, що дозволяє засмагати і навіть купатися. Восени пляжі майже порожні, тож можна спокійно насолоджуватися теплом, прогулюватися берегом та робити чудові фото без натовпу туристів.

3. Ізраїль

Як зазначає Trimpydream, Ізраїль для відпочинку у листопаді цілком комфортний і різноманітний. Можна купатися на будь-якому з трьох морів країни: Середземному, Мертвому чи Червоному, де температура води та повітря ще сприяє пляжному відпочинку. Хоча пізньої осені в Ізраїлі можливі дощі, вони не псують враження від подорожі, а швидше додають особливого колориту регіону.

Відпочинок в Ізраїлі / фото Depositphotos

Листопад – це чудовий час, щоб вирватися з осінньої холоднечі наших широт і насолодитися сонячною погодою на Близькому Сході. Навіть коротка поїздка дозволяє поєднати пляжні дні, прогулянки історичними містами та гастрономічні відкриття: ізраїльська кухня настільки багата й смачна, що дрібні примхи погоди точно не стануть на заваді.

Ціни на відпочинок у листопаді залишаються помірними: цей місяць уже не належить до високого сезону, тож можна насолодитися комфортним відпочинком без натовпів туристів.

Куди планувати теплий відпочинок у листопаді?