На щастя, світ пропонує безліч дестинацій, де можна зануритися в атмосферу літа, навіть коли на горизонті вже майже зима. Про 5 екзотичних напрямків, що подарують у листопаді не лише засмагу, а й унікальні враження, розповідає 24 Канал з посиланням на CN Traveller.
Читайте також Випередила навіть Париж: яка столиця світу визнана найкрасивішою та чому
Які екзотичні напрямки обрати для відпочинку у листопаді?
- Маврикій
Листопад є ідеальним часом для туризму завдяки теплому клімату і завершенню сезону штормів. Відвідувачі Флік-ан-Флак можуть насолоджуватися незайманими пляжами, яскравими кораловими рифами й різноманітними видами активного відпочинку, включаючи водні види спорту.
- Гаваї
З настанням листопада Гаваї пропонують затишний відпочинок, вільний від галасливого натовпу туристів. Цей місяць знаменує собою і початок сезону горбатих китів, надаючи відвідувачам чудову можливість побачити цих величних створінь у їхньому природному середовищі існування.
Гаваї у листопаді пропонують ідеальний тихий відпочинок / Фото Unsplash
Найпопулярнішим місцем залишається пляж Вайкікі, а тим, хто шукає більш екзотичних вражень, рекомендується дослідити унікальні береги Папаколеа та Кайхалула.
- Домінікана
Домініканська Республіка у листопаді – одне з найкращих місць для відпочинку в Карибському басейні. Зі зменшенням кількості опадів і поліпшенням погодних умов мандрівникам рекомендується відвідати країну до того, як ціни різко зростуть у грудні, що ознаменує початок високого туристичного сезону.
Країна пропонує відвідувачам різноманітні розваги – від пляжного відпочинку та дайвінгу до дослідження природних заповідників та ботанічних садів.
- Барбадос
В останній місяць осені мандрівники, що прибудуть на Барбадос, можуть розраховувати на теплу погоду і нижчі ціни. Цей час ідеальний для поїздки до початку високого сезону. Популярні місця для купання – пляж Crane, відомий своїм рожевим піском, а також Miami Beach, радить Barbados.org.
У листопаді на Барбадосі тепла погода і нижчі ціни / Фото Unsplash
- Куба
Кінець осені на Острові волі – сухий сезон, тому туристи можуть насолоджуватися пляжним відпочинком, досліджувати природні заповідники та вирушати на різноманітні екскурсії.
На додаток до своєї природної краси, острів пропонує безліч спортивних заходів і жваве нічне життя. Місцеве кубинське населення славиться своїми яскравими святкуваннями.
Де в жовтні в Європі можна покупатися у морі?
Жовтень пропонує менше натовпів, вигідні ціни та хороші умови для активного відпочинку на свіжому повітрі в деяких європейських напрямках.
Лансароте на Канарських островах, Кіпр, Кос у Греції та Гран-Канарія є популярними місцями для відпочинку в жовтні з теплими температурами близько 26 градусів.