На щастя, світ пропонує безліч дестинацій, де можна зануритися в атмосферу літа, навіть коли на горизонті вже майже зима. Про 5 екзотичних напрямків, що подарують у листопаді не лише засмагу, а й унікальні враження, розповідає 24 Канал з посиланням на CN Traveller.

Які екзотичні напрямки обрати для відпочинку у листопаді?

Маврикій

Листопад є ідеальним часом для туризму завдяки теплому клімату і завершенню сезону штормів. Відвідувачі Флік-ан-Флак можуть насолоджуватися незайманими пляжами, яскравими кораловими рифами й різноманітними видами активного відпочинку, включаючи водні види спорту.

Гаваї

З настанням листопада Гаваї пропонують затишний відпочинок, вільний від галасливого натовпу туристів. Цей місяць знаменує собою і початок сезону горбатих китів, надаючи відвідувачам чудову можливість побачити цих величних створінь у їхньому природному середовищі існування.



Гаваї у листопаді пропонують ідеальний тихий відпочинок / Фото Unsplash

Найпопулярнішим місцем залишається пляж Вайкікі, а тим, хто шукає більш екзотичних вражень, рекомендується дослідити унікальні береги Папаколеа та Кайхалула.

Домінікана

Домініканська Республіка у листопаді – одне з найкращих місць для відпочинку в Карибському басейні. Зі зменшенням кількості опадів і поліпшенням погодних умов мандрівникам рекомендується відвідати країну до того, як ціни різко зростуть у грудні, що ознаменує початок високого туристичного сезону.

Країна пропонує відвідувачам різноманітні розваги – від пляжного відпочинку та дайвінгу до дослідження природних заповідників та ботанічних садів.

Барбадос

В останній місяць осені мандрівники, що прибудуть на Барбадос, можуть розраховувати на теплу погоду і нижчі ціни. Цей час ідеальний для поїздки до початку високого сезону. Популярні місця для купання – пляж Crane, відомий своїм рожевим піском, а також Miami Beach, радить Barbados.org.



У листопаді на Барбадосі тепла погода і нижчі ціни / Фото Unsplash

Куба

Кінець осені на Острові волі – сухий сезон, тому туристи можуть насолоджуватися пляжним відпочинком, досліджувати природні заповідники та вирушати на різноманітні екскурсії.

На додаток до своєї природної краси, острів пропонує безліч спортивних заходів і жваве нічне життя. Місцеве кубинське населення славиться своїми яскравими святкуваннями.

