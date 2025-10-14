Ми підготували добірку з топ 4 місць у світі, куди можна відправитися у листопаді, щоб насолодитися теплом і сонячними днями. Тож залишайтесь з нами задля деталей від 24 Каналу з посиланням на Seatemperatu.re.

Дивіться також Коли найкраще їхати на Косівський ринок

Куди поїхати на відпочинок у листопаді?

1. Таїланд

У листопаді Таїланд входить у найсприятливіший період для подорожей. Початок сухого сезону приносить стабільну теплу погоду без тривалих дощів. Це час, коли країна розкриває свій туристичний потенціал: можна поєднати пляжний відпочинок із знайомством з місцевою культурою та храмовою архітектурою. Середня температура тримається на рівні близько + 29 градусів. Найкомфортніші умови спостерігаються в Бангкоку, Хуа Хіні та Ча-амі. В провінції Прачуап Кхірі Кхан близько + 29,3 градусів. Листопад вважається одним із найкращих місяців для відвідування Таїланду.

Хуа Хіні, Таїланд / фотоTrimpydream

2. Мексика

У листопаді Рів'єра Майя в Мексиці пропонує стабільно спекотну та суху погоду, що робить цей регіон ідеальним для пляжного відпочинку, дайвінгу та знайомства з культурою майя. Райські пляжі поєднуються з історичними пам'ятками та смачною місцевою кухнею. Середні температури в основних містах коливаються від + 27,5 градусів. У Пуерто-Вальярта, Акапулько та Барра В'єхадо до + 29,2 градусів , що створює комфортні умови для подорожей і активного відпочинку.

Дивіться також Українська "Каппадокія": куди поїхати, щоб помилуватися білими скелями та красивим каньйоном

3. Канарські острови, Іспанія

Як зазначає JustinCase, у листопаді Канарські острови пропонують теплу і сонячну погоду, що робить їх ідеальним вибором для коротких відпусток і пляжного відпочинку в Європі. Середня температура повітря становить близько + 25 градусів, а іноді піднімається до + 30 градусів. Вода залишається комфортною для купання: у Середземному морі до + 22 градусів, в Іонічному до + 24 градусів, у Тірренському до + 23 градусів. Канари поєднують пляжі, прогулянкові маршрути та умови для активного відпочинку, що робить їх популярним напрямком у будь-який час року.

Канарські острови, Іспанія / фото ProstoVisa

4. Кабо-Верде

Це африканський рай, який пропонує теплу погоду, комфортну температуру води та мальовничі пейзажі. У листопаді середня температура становить близько + 28 градусів, опади мінімальні або зовсім відсутні, що робить острів ідеальним для спокійного пляжного відпочинку й сонячних прогулянок. Найтеплішим містом є Прая, де температура може сягати + 27,5 градусів, у Таррафалі та Педра Бадехо близько + 26 градусів. Прая, Kабо-Верде / фото Вікіпедія

Куди ще поїхати відпочити восени?