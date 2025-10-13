Але мало хто знає, що важливо потрапити на цей ринок у конкретний час та день – інакше можна натрапити на розчарування та не придбати бажаних сувенірів. 24 Канал із посиланням на Go-To.Rest розповість про нього докладніше.

Не проґавте: який час найкращий для походу на Косівський базар?

Одразу про найважливіше – на гуцульський ринок у Косові найкраще приїжджати рано-вранці у суботу. Саме в цей день, і тільки в цей, ринок працює, ба більше – лише з 4 ранку до 14 години. Буває, ринок відкривають додатково, у середи, але тільки у періоди великих свят.

Чому варто приходити якнайраніше? Бо тоді ви маєте всі шанси застати максимальний асортимент. Це традиційна кераміка, ліжники, дерев'яні вироби, вишиванки, сезонна продукція тощо – просто з рук місцевих майстрів.​

Так от, саме з ранку, десь до 6 години, тут збираються найбільш активні продавці та покупці. А отже можна придбати унікальні речі до їх розбору перекупниками. О 10 – 11 години продавці вже починають збирати свій товар.

Зверніть увагу, весна і літо – пікові сезони для відвідування. На базарі з'являється нова кераміка, текстиль, і сувеніри до свят, а відповідно і вибір стає більш різноманітним. Восени базар також цікавий – через нову "урожайну" продукцію та великий вибір місцевих сирів, меду чи сушених грибів.​

Загалом, як зазначає портал Karpatium, більшого асортименту товарів ручної роботи на Прикарпатті, ніж на Косівському ринку, годі й шукати. А ще тут можна і навіть треба торгуватися. "Ринковий хаос" – це частина місцевої культури.

Тільки не забудьте взяти готівку та вільні торбинки – з пустими руками звідти не йдуть. А дійти туди легко – потік людей до базару видно вже з дороги, а організатори дають можливість торгувати й продавати власні товари всім охочим.

