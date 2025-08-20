Це село можна назвати справжньою перлиною Карпат. Дивно, що воно досі залишається непопулярним серед туристів, розповідає 24 Канал, посилаючись на доступні з Вікіпедії дані.

Яке село на Гуцульщині ідеальне для спокійного відпочинку?

Село Соколівка з усіх боків оточують гори. Воно розташоване біля підніжжя чотирьох хребтів: Брусного, Сокільського, Старої та Семенови. Висота над рівнем моря – 450 метрів у районі центру.

Через Соколівку протікає мальовнича річка Рибниця, що є правою притокою Пруту. А ще в селі можна помилуватися двома водоспадами. Перший – Соколівський, розташований на річці Рибниці й має висоту 1,5 метра. Другий – Дзеркальний, розташований на безіменному струмку, біля скелі Дзеркало.



Соколівський водоспад / Фото з Вікіпедії

На карті є лише Дзеркальний водоспад, тому аби дійти до Соколівського, треба запитувати дорогу в місцевих. Це, власне, є вказівкою на те, що туризм у Соколівці не розвинений. Тут можна відпочити без натовпів туристів, так би мовити, "для душі".

У Соколівці можна побачити приклади традиційної гуцульської архітектури, зокрема церкву Зіслання Святого Духа. Храм датується 1866 роком. Він дерев'яний, хрестоподібний у плані, одноверхий і п'ятизрубний, що і є ознаками давнього місцевого стилю. Усередині зберігся ажурно різьблений та покритий позолотою іконостас з декількома рядами ікон, царськими та "дияконськими" бічними воротами.



Церква Зіслання Святого Духа / Фото з Вікіпедії

У селі проживає небагато людей – станом на 2021 рік трохи більше як дві тисячі осіб. Відстань до Косова – 8 кілометрів, а до найближчої залізничної станції, а це у Вижниці, – 19 кілометрів.

Де розташована Соколівка: карта