Фахівець On The Beach та експерт з подорожей Роб Брукс назвав 4 напрямки для відпочинку в листопаді, пише 24 Канал. Блогер-мандрівник розповів про бюджетні місця, куди можна втекти від холодної погоди.

Які топ-4 напрямки для відпочинку в листопаді?

Брукс проаналізував тенденції бронювання, прогноз погоди та актуальні ціни, щоб знайти місця для мандрівки в листопаді. Так, на четвертому місці він розмістив Коста-Бланку в Іспанії.

Як йдеться у статті на Вікіпедії, це понад 200 кілометрів узбережжя Середземного моря в провінції Аліканте Валенсії, на південно-східному узбережжі Іспанії.

У листопаді цього року очікується температура до 23 градусів, без дощів і з великою кількістю сонця. Бенідорм, Аліканте, Кальпе. У листопаді там дуже приємно, але набагато тихіше й дешевше, ніж влітку. Ви все ще можете купатися в морі й сидіти на вулиці під час вечері, просто там менше людей,

– розповів Роб про іспанське узбережжя.

Інший напрямок, який радить блогер, це Анталія у Туреччині, де в листопаді все ще досить спекотно – близько 25 градусів майже щодня. Як альтернативу Анталії, експерт рекомендує Тенерифе.

"На південному узбережжі Тенерифе температура майже щодня досягає 27 градусів. Там багато сонця, а море достатньо тепле, щоб купатися. Для мене листопад – один з найкращих місяців для подорожей. Пляжі спокійніші, ціни нижчі, але на Канарських островах все ще панує справжня спека", – сказав Брукс.

Експерт порадив 4 напрямки для відпочинку в листопаді: дивіться відео

На першому місці у рейтингу фахівця Шарм-ель-Шейх у Єгипті.

"Якщо ви хочете справжнього літа в листопаді, то це саме те, що потрібно. Температура повітря все ще становить 30 градусів щодня. Червоне море нагадує воду у ванні, і це одне з небагатьох місць, де ви можете отримати "все включено", справжній розкішний відпочинок за ціною менше 500 фунтів на особу", – резюмував він.

Куди ще поїхати на відпочинок?