Мовиться про легендарний Пасаж. І 24 Канал із посиланням на 048.ua розповість про нього докладніше.

Пасаж Одеси: чому це найгарніша галерея країни, яку варто відвідати кожному туристу?

Пасаж в Одесі вважають одним із найкрасивіших в Україні. Ба більше – він ні у чому не поступається європейським галереям, ураховуючи й пасажі у самому Мілані.

Ця споруда розташована у самому серці Одеси, на перетині вулиць Дерибасівської та Преображенської. Пасаж збирає тисячі туристів щороку, і ще більше місцевих, пропонуючи не тільки шопінг, а й можливість зануритись в атмосферу історії та розкоші.

Пасаж в Одесі побудований у 1899 році на замовлення одеського купця Мойсея Менделевича. Архітекторами стали Лев Влодек і Семен Ландесман. Вони використали стиль неоренесансу з елементами бароко, що вражає витонченістю ліпнини, скульптурних композицій, мармурових сходів та вітражів.

Як зазначає dumskaya, 23 січня 2025 року одеському Пасажу виповнилося 125 років. На жаль, через війну цю дату масштабно не відзначали.

Унікальність Пасажу доповнює внутрішній скляний дах, що створює казкове світло і цілорічний комфорт для відвідувачів. Тож Пасаж від початку трансформувався не просто в торгову галерею, а у багатофункціональний простір.

Чарівний Пасаж Одеси: дивіться відео pishli.podivimos

Тут розташовані магазини мистецтва та моди, кафе, офіси та навіть музей. Вже понад століття цей комплекс є символом Одеси, демонструючи витонченість і становлення культури міста.

А відвідувачі мають змогу насолодитися шопінгом, зробити чудові фотографії та відчути атмосферу епохи й культурне багатство Одеси. Ця локація завжди залишає яскраві спогади.

