Пассаж в Одессе считают одним из самых красивых в Украине. Более того – он ни в чем не уступает европейским галереям, считая и пассажи в самом Милане.

Это сооружение расположено в самом сердце Одессы, на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской. Пассаж собирает тысячи туристов ежегодно, и еще больше местных, предлагая не только шопинг, но и возможность окунуться в атмосферу истории и роскоши.

Пассаж в Одессе построен в 1899 году по заказу одесского купца Моисея Менделевича. Архитекторами стали Лев Влодек и Семен Ландесман. Они использовали стиль неоренессанса с элементами барокко, поражающий изяществом лепнины, скульптурных композиций, мраморных лестниц и витражей.

Как отмечает dumskaya, 23 января 2025 года одесскому Пассажу исполнилось 125 лет. К сожалению, из-за войны эту дату масштабно не отмечали.

Уникальность Пассажа дополняет внутренняя стеклянная крыша, что создает сказочный свет и круглогодичный комфорт для посетителей. Поэтому Пассаж изначально трансформировался не просто в торговую галерею, а в многофункциональное пространство.

Здесь расположены магазины искусства и моды, кафе, офисы и даже музей. Уже более века этот комплекс является символом Одессы, демонстрируя изящество и становление культуры города.

А посетители могут насладиться шопингом, сделать замечательные фотографии и почувствовать атмосферу эпохи и культурное богатство Одессы. Эта локация всегда оставляет яркие воспоминания.

