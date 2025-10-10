Тобто як туристам, так і місцевим – бо деякі з цих місць на диво маловідомі. 24 Канал із посиланням на visitukraine_ розповість про них докладніше.

Найцікавіші місця, які можуть здивувати навіть місцевих: що подивитися в Одесі?

Ось декілька таких мало не "секретних", а проте дуже цікавих локацій Одеси:

Дворик художників на Некрасова. Це справжня сцена сучасного мистецтва просто неба – скульптури, полотна, інсталяції створюють атмосферу творчості й спокою. Тут можна не тільки зробити гарні фото, а й поспілкуватися з художниками.

Дім з однією стіною. Він дивує не лише архітектурою, а й містичними легендами про минуле Одеси. Такі будівлі тут зустрічаються досить рідко, тож цей об’єкт – знахідка.

Катакомби. Одесу неможливо уявити без мережі підземних лабіринтів у понад 2500 кілометрів завдовжки. Вони колись були каменоломнями, а ще буремними притулками партизанів і контрабандистів, як пише LitoMore. Та зауважте, що відвідати катакомби можна лише з досвідченим гідом.

Канатна дорога біля пляжу "Отрада". Відкрита у 1971, вона стала унікальним атракціоном. Ця дорога з'єднує Французький бульвар і морський берег. Під час 5-хвилинної прогулянки на висоті можна милуватись неймовірними краєвидами Чорного моря та Одеси.

Цікаві куточки Одеси для пильних мандрівників / Дивіться фото visitukraine_

Деволанівський узвіз. Це стрімка вулиця у старій частині Одеси з драматично контрастною архітектурою, мостами й колоритом місцевого життя.

Дворик у Пасажі. Тут панують затишок, мистецтво та маленькі кафе, які ваблять прихильників камерної атмосфери.

Куяльницький лиман. Він за 8 км від центру Одеси та славиться солоною водою і низьким розташуванням, що створює унікальні природні умови.

Козацький цвинтар на Шкодовій горі. Це одне з найстаріших кладовищ у місті, воно зберігає історію Січі та культурну спадщину міста.

