Тобто як туристам, так і місцевим – бо деякі з цих місць на диво маловідомі. 24 Канал із посиланням на visitukraine_ розповість про них докладніше.
Найцікавіші місця, які можуть здивувати навіть місцевих: що подивитися в Одесі?
Ось декілька таких мало не "секретних", а проте дуже цікавих локацій Одеси:
Дворик художників на Некрасова. Це справжня сцена сучасного мистецтва просто неба – скульптури, полотна, інсталяції створюють атмосферу творчості й спокою. Тут можна не тільки зробити гарні фото, а й поспілкуватися з художниками.
Дім з однією стіною. Він дивує не лише архітектурою, а й містичними легендами про минуле Одеси. Такі будівлі тут зустрічаються досить рідко, тож цей об’єкт – знахідка.
Катакомби. Одесу неможливо уявити без мережі підземних лабіринтів у понад 2500 кілометрів завдовжки. Вони колись були каменоломнями, а ще буремними притулками партизанів і контрабандистів, як пише LitoMore. Та зауважте, що відвідати катакомби можна лише з досвідченим гідом.
Канатна дорога біля пляжу "Отрада". Відкрита у 1971, вона стала унікальним атракціоном. Ця дорога з'єднує Французький бульвар і морський берег. Під час 5-хвилинної прогулянки на висоті можна милуватись неймовірними краєвидами Чорного моря та Одеси.
Деволанівський узвіз. Це стрімка вулиця у старій частині Одеси з драматично контрастною архітектурою, мостами й колоритом місцевого життя.
Дворик у Пасажі. Тут панують затишок, мистецтво та маленькі кафе, які ваблять прихильників камерної атмосфери.
Куяльницький лиман. Він за 8 км від центру Одеси та славиться солоною водою і низьким розташуванням, що створює унікальні природні умови.
Козацький цвинтар на Шкодовій горі. Це одне з найстаріших кладовищ у місті, воно зберігає історію Січі та культурну спадщину міста.
Які найпопулярніші туристичні місця Одеси точно не варто оминати?
Потьомкінські сходи. Один із символів міста, це сходи офіційно завдовжки у 192 сходинки (хоча щодо цього є суперечки), а побудовані у XIX столітті.
Оперний театр. Унікальна архітектурна перлина Одеси у стилі бароко і ренесансу. Театр вважають навіть одним із найкрасивіших у світі.
Пляж Ланжерон. Це один із найстаріших і найпопулярніших пляжів, з розвиненою інфраструктурою і гостинною атмосферою.