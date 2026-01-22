Как выяснилось, цены в Омане достаточно доступны. Об этом рассказала пользовательница тиктока @nast.anst.

Какие цены в Омане?

Анастасия летела в столицу Омана Маскат из Кувейта, а потому билеты обошлись ей всего в 1500 гривен. Если же лететь из европейских городов, то будет дороже – 6 до 12 тысяч гривен в две стороны. Маскат расположен на побережье Оманского залива, который является частью Аравийского моря, поэтому здесь доступен пляжный отдых с пляжами на любой вкус.

Ночь в бюджетном отеле недалеко от моря стоит 1 – 2 тысячи гривен, в хорошем отеле – 2,5 – 5,5 тысяч гривен за ночь. Что касается питания, то местная кухня в Омане очень вкусная. Одно блюдо в ресторане обойдется всего в 80 – 200 гривен, что очень дешево по сравнению с ценами в украинской столице.

Путешественница посещала две экскурсии:

обзорная групповая экскурсия по Маскату стоила 1 500 гривен;

экскурсия в горы, старый город Низва и еще на несколько интересных локаций – 6 500 гривен.

Обратите внимание! В мире Оман набирает популярность среди туристов. Эксперты называют эту страну "непопсовым направлением" и советуют посетить вместо Бали или Таиланда. Оман очень разнообразен, ведь здесь есть и море, и пустыня, и даже живописные зеленые каньоны.



Побережье в Омане / Фото Depositphotos

Что стоит увидеть в Омане?

Туристический путеводитель Lonely Planet назвал лучшие локации, которые стоит увидеть в Омане. На первом месте, конечно, Маскат с его исламской архитектурой. Здесь есть атмосферный рыбный рынок, который считается одним из старейших в арабском мире, колоритная набережная, мечети и тому подобное.

Также стоит увидеть: