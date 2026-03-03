Речь идет об Ормузском проливе – одном из самых стратегических водных путей планеты, где каждый метр стоит миллиардов долларов. Благодаря материалам энциклопедии Britannica расскажем об этом подробнее.

Почему узкий пролив между Ираном и Оманом держит в заложниках нефтяной рынок всего мира?

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. И он является единственным морским выходом из нефтяного региона Персидского залива в открытый океан. На севере пролива расположены берега Ирана, на юге – Мусандамский полуостров Омана и немного ОАЭ.

Длина пролива – около 167 километров, а в ширину он где-то в сотню, причем на самом узком отрезке всего в 39 километров – это между иранским островом Кешм и оманским Мусандамом. Глубина достигает от 50 до 200 метров.

Здесь пролегают два судоходных коридора вширь по 3 километра каждый. Почему два? Потому что один для входящего трафика, а другой для исходящего. Вот такая она, простая по схеме, но критически важная нефтяная артерия планеты.

К примеру, в 2024 году ежедневно через Ормузский пролив проходило в среднем более 20 миллионов баррелей нефти, конденсата и нефтепродуктов. А это около 20% от всего мирового потребления нефти и нефтепродуктов и одновременно примерно треть всей морской торговли нефтью, как отмечает Reuters.

А еще там провозят пятую часть мирового импорта сжиженного природного газа, преимущественно катарского. Нефть же экспортируют Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак и Иран, при этом все они практически не имеют альтернативы морскому вывозу. Стоимость ежедневного нефтяного транзита здесь превышает 1,2 миллиарда долларов в день.

Геополитическая напряженность в наши дни делает невозможным туризм, особенно сейчас, в марте 2026, когда Ближний Восток погрузился в хаос масштабной войны США и Израиля против Ирана. Ормузский стал, очевидно, самым опасным проливом в мире. Однако стоит знать, что регион предлагает неожиданно живописные пейзажи и другие интересности.

Оманский Мусандамский полуостров на берегу пролива поражает резкими горами, поднимающимися из бирюзового моря и несколько напоминающими норвежские фьорды. Из города Хасаба здесь туристы выходили на традиционных дхоу на прогулки по проливу.

Иранский берег представлен портовым городом Бандар-Аббас, большим логистическим узлом, но рядом есть популярное туристическое место с красными пляжами – остров Ормуз. Он соединяет Персидский и Оманский заливы и известен сюрреалистическими ландшафтами, за которые его часто называют Радужным островом.

