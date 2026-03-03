Речь идет об Ормузском проливе – одном из самых стратегических водных путей планеты, где каждый метр стоит миллиардов долларов. Благодаря материалам энциклопедии Britannica расскажем об этом подробнее.
Почему узкий пролив между Ираном и Оманом держит в заложниках нефтяной рынок всего мира?
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. И он является единственным морским выходом из нефтяного региона Персидского залива в открытый океан. На севере пролива расположены берега Ирана, на юге – Мусандамский полуостров Омана и немного ОАЭ.
Длина пролива – около 167 километров, а в ширину он где-то в сотню, причем на самом узком отрезке всего в 39 километров – это между иранским островом Кешм и оманским Мусандамом. Глубина достигает от 50 до 200 метров.
Здесь пролегают два судоходных коридора вширь по 3 километра каждый. Почему два? Потому что один для входящего трафика, а другой для исходящего. Вот такая она, простая по схеме, но критически важная нефтяная артерия планеты.
Ормузский – пролив шириной 39 километров, через который везут пятую часть нефти на Земле: смотрите видео goranvrhovac
К примеру, в 2024 году ежедневно через Ормузский пролив проходило в среднем более 20 миллионов баррелей нефти, конденсата и нефтепродуктов. А это около 20% от всего мирового потребления нефти и нефтепродуктов и одновременно примерно треть всей морской торговли нефтью, как отмечает Reuters.
А еще там провозят пятую часть мирового импорта сжиженного природного газа, преимущественно катарского. Нефть же экспортируют Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак и Иран, при этом все они практически не имеют альтернативы морскому вывозу. Стоимость ежедневного нефтяного транзита здесь превышает 1,2 миллиарда долларов в день.
Геополитическая напряженность в наши дни делает невозможным туризм, особенно сейчас, в марте 2026, когда Ближний Восток погрузился в хаос масштабной войны США и Израиля против Ирана. Ормузский стал, очевидно, самым опасным проливом в мире. Однако стоит знать, что регион предлагает неожиданно живописные пейзажи и другие интересности.
Оманский Мусандамский полуостров на берегу пролива поражает резкими горами, поднимающимися из бирюзового моря и несколько напоминающими норвежские фьорды. Из города Хасаба здесь туристы выходили на традиционных дхоу на прогулки по проливу.
Ормузский пролив и иранский остров Ормуз – невероятные пейзажи: смотрите видео tvtravelarmenia
Иранский берег представлен портовым городом Бандар-Аббас, большим логистическим узлом, но рядом есть популярное туристическое место с красными пляжами – остров Ормуз. Он соединяет Персидский и Оманский заливы и известен сюрреалистическими ландшафтами, за которые его часто называют Радужным островом.
Какие еще есть интересные туристические магниты на Ближнем Востоке?
Загадочный Оман является одним из наименее переполненных, но самых разнообразных туристических направлений Ближнего Востока. Здесь и спокойные пляжи, и пустынные дюны, и живописные каньоны, а еще и столица Маскат с атмосферным рыбным рынком, одним из старейших в арабском мире, и мечетью Султана Кабуса.
Петра в Иордании – высеченный в скалах город, одно из Семи чудес Нового Света и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот древний город высечен в розовом песчанике и скрыт среди каньонов пустыни. Несмотря на массовый туристический интерес, на сегодня изучено лишь 15% территории города, и раскопки продолжаются.