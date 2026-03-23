Об этой стране мало говорят, но зря: Мозамбик – это не только океан и пальмы, но и неожиданные истории, факты и культурные открытия, рассказывает Travel Facts.

Какие интересные факты вы не знали о Мозамбике?

Страна имеет одно из самых длинных побережий Африки – более 2400 километров вдоль Индийского океана.

Официальный язык португальский, однако здесь говорят более чем на 40 местных языках.

Мозамбик был колонией Португалии и получил независимость в 1975 году, после чего пережил гражданскую войну (1977 – 1992).

Страна известна своими пляжами, в частности в архипелагах Базаруто и Киримбас, которые также являются важными природоохранными зонами.

Мозамбик входит в число крупнейших мировых экспортеров кешью.

Национальный парк Горонгоса является биосферным заповедником ЮНЕСКО и одним из ключевых центров сохранения дикой природы Африки.

Кухня страны богата морепродуктами – креветками, лобстерами и рыбой и имеет влияния португальской и арабской кухонь.

Столица Мапуту – это оживленный мегаполис с колониальной архитектурой, рынками и активной ночной жизнью.

Мозамбик является одним из крупнейших производителей алюминия в мире, а завод Mozal – один из крупнейших в Африке.

Культурное наследие страны включает традиционные танцы, в частности "тимбила" и "картико".

Одним из символов страны является африканский рыбный орел, которого часто можно увидеть у рек и озер.

Остров Мозамбик, который входит в список ЮНЕСКО, был важным торговым центром и играл роль в работорговле в 15 – 16 веках.

Страна известна соусом пири-пири – острой приправой, которую используют в блюдах, в частности с курицей.

Здесь сочетаются различные экосистемы: тропические леса, саванны, мангровые леса и коралловые рифы.

Заповедник Ниасса – один из крупнейших в Африке, где обитают редкие и исчезающие виды животных.

Какие локации в Мозамбике стоит посетить туристам?

Архипелаг Киримбас

Как рассказывает Far and Wild Travel, это один из самых впечатляющих уголков побережья, который состоит из десятков островов с нетронутой природой. Здесь сочетаются бирюзовая вода, коралловые рифы и белоснежные пляжи. Архипелаг известен как одно из лучших мест для дайвинга и снорклинга, где можно увидеть дельфинов, черепах и многообразие морской жизни.

Полуостров Пемба

Это место для тех, кто ищет идеальный пляжный отдых. Длинные песчаные берега, прозрачная вода и минимальное количество туристов создают атмосферу настоящего уединения. Полуостров идеально подходит для релакса, купания и созерцания закатов.

Заповедник Ниасса

Одна из крупнейших природоохранных территорий в стране, где сохранилась дикая природа Африки. Здесь обитают слоны, львы, антилопы и множество редких видов. Заповедник практически не затронут массовым туризмом, поэтому предлагает уникальный опыт сафари в условиях дикой природы.

Озеро Ниасса

Одно из крупнейших озер Африки, известно своей невероятной чистотой и спокойствием. Побережье озера – это идеальное место для отдыха, наблюдения за природой и фотографии ночного неба, которое здесь особенно яркое из-за отсутствия светового загрязнения.

Провинция Нампула

Регион, который предлагает сочетание удаленных пляжей и комфортных эко-лоджей. Это менее туристическая часть страны, где можно ощутить настоящее спокойствие и насладиться природой без толп.

Национальный парк Горонгоса

Один из самых известных природных парков Африки, расположен в зоне Большой рифтовой долины. Парк активно восстанавливается и поражает биоразнообразием.

Виланкулос

Город, который является главными "воротами" в архипелаг Базаруто. Он известен своими пляжами, атмосферой непринужденного отдыха и возможностями для водных видов спорта: от кайтсерфинга до рыбалки.

