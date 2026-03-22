Украинская путешественница поделилась собственным опытом на ютуб-канале "Босонога" и рассказала, с какими минусами она столкнулась во время путешествия. По ее словам, некоторые моменты могут стать для туристов неожиданностью.

Читайте также Не в Индии: где расположена едва ли не самая грязная река в мире, которую местами и не видно под мусором

Какие минусы туристка назвала в Пхукете?

Большое количество россиян

Автор отмечает, что на популярном острове можно встретить большое количество российских туристов. Кроме этого, русский часто встречается на вывесках, в меню ресторанов, а некоторые работники сферы услуг даже начали говорить на русском.

Сезон дождей

Чтобы не попасть в сезон дождей, отпуск в Таиланд надо тщательно планировать. Из-за ливня многие путешественники просто вынуждены проводить время в отеле, поскольку дождь проливной, поэтому ограничивает возможность куда-то выйти и портит впечатления от поездки.

Сезон дождей в Пхукете длится с мая по октябрь, поэтому летом сюда лучше не ехать, если не хотите весь день просидеть в номере.

Проблемы с транспортом

Для туристов передвижение по острову является несколько затрудненным. Без аренды байка здесь не обойтись, а пешком передвигаться нереально, потому что нет тротуаров и пеших маршрутов.

Однако для езды здесь надо иметь международные права. Полиция часто проверяет иностранцев и штрафует их. Блогер добавила, что на дорогах Пхукета очень хаотичное движение, поскольку местные жители игнорируют правила. Туристам здесь следует быть очень осторожными, потому что даже в случаях, когда он прав, его все равно признают виновным.

Переполненные туристические места

Самые известные пляжи Пхукета красиво выглядят только на картинке. На самом деле они изрядно переполнены туристами. На некоторые экскурсионные локации туристам дают ограниченное время, а чтобы сделать фото в популярном месте, приходится ждать по несколько часов.

Экскурсии в плохую погоду

Если дождливая или ветреная погода – экскурсии не отменяют, а без солнца вода не такая бирюзовая, поэтому туристы не получают того эффекта, на который ожидали. Поэтому поездка может не оправдать потраченных средств, особенно на популярных фотолокациях.

Высокие цены

Пхукет довольно дорогой остров. Местная еда и морепродукты – недешевые. Здесь дорогое жилье, еда и развлечения, поэтому туристам точно будет сложно сэкономить.

Эксперт по путешествиям для Daily Mail рассказал, что действительно Пхукет и Майя-Бич Пхукет переполнен туристами, автомобильными пробками и большими гостиничными комплексами. Майя-Бич на Кох Пи-Пи, известный по фильму The Beach, перенасыщен посетителями и не соответствует ожиданиям.

Что еще стоит прочитать?