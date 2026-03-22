Українська мандрівниця поділилася власним досвідом на ютуб-каналі "Босонога" і розповіла, з якими мінусами вона зіткнулася під час подорожі. За її словами, деякі моменти можуть стати для туристів несподіванкою.

Які мінуси туристка назвала у Пхукеті?

Велика кількість росіян

Авторка відзначає, що на популярному острові можна зустріти велику кількість російських туристів. Окрім цього, російська часто зустрічається на вивісках, в меню ресторанів, а деякі працівники сфери послуг навіть почали говорити російською.

Сезон дощів

Щоб не потрапити в сезон дощів, відпустку до Таїланду треба ретельно планувати. Через зливу багато мандрівників просто вимушені проводити час в готелі, оскільки дощ проливний, тому обмежує можливість кудись вийти і псує враження від поїздки.

Сезон дощів у Пхукеті триває з травня по жовтень, тому влітку сюди краще не їхати, якщо не хочете увесь день просидіти в номері.

Проблеми з транспортом

Для туристів пересування островом є дещо ускладненим. Без оренди байка тут не обійтися, а пішки пересуватися нереально, бо немає тротуарів та піших маршрутів.

Проте для їзди тут треба мати міжнародні права. Поліція часто перевіряє іноземців і штрафує їх. Блогерка додала, що на дорогах Пхукета дуже хаотичний рух, оскільки місцеві мешканці ігнорують правила. Туристам тут слід бути дуже обережними, бо навіть у випадках, коли він правий, його все одно визнають винним.

Переповнені туристичні місця

Найвідоміші пляжі Пхукета красиво виглядають лише на картинці. Насправді вони добряче переповнені туристами. На деякі екскурсійні локації туристам дають обмежений час, а щоб зробити фото в популярному місці, доводиться чекати по кілька годин.

Екскурсії в погану погоду

Якщо дощова чи вітряна погода – екскурсії не скасовують, а без сонця вода не така бірюзова, тож туристи не отримують того ефекту, на який очікували. Через це поїздка може не виправдати витрачених коштів, особливо на популярних фотолокаціях.

Високі ціни

Пхукет доволі дорогий острів. Місцева їжа і морепродукти – недешеві. Тут дороге житло, їжа й розваги, тому туристам точно буде складно зекономити.

Туристка розповіла свої враження про Пхукет: дивіться відео

Експерт з подорожей для Daily Mail розповів, що справді Пхукет та Майя-Біч Пхукет переповнений туристами, автомобільними заторами і великими готельними комплексами. Майя-Біч на Кох Пі-Пі, відомий за фільмом The Beach, перенасичений відвідувачами і не відповідає очікуванням.

