А проте туристичний потік туди продовжує зростати, і причина проста – побачити таке більше немає де. Про що мовиться – розповімо докладніше завдяки матеріалам newzealand.com.

Гобітон, маорі й непораховані вівці: що цікавого варто знати про Нову Зеландію?

Нова Зеландія – дорогий напрямок. Перельоти з Європи займають від 24 до 30 годин з пересадками, зазвичай через Дубай, Сінгапур або Гонконг. Найкращий сезон – з грудня по березень (це літо у Південній півкулі), для лижного відпочинку – навпаки, від червня по серпень. І ось які цікавинки варто у цій країні побачити кожному.

Мілфорд-Саунд. На південному заході острова Південний лежить цей найвідоміший фіорд Нової Зеландії й частина Національного парку Фіордленд зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Скелясті стіни заввишки понад 1200 метрів обриваються просто у воду, ними стікають водоспади, а в темних водах мешкають дельфіни, котики й рідкісні пінгвіни Філіппа.

Гобітон. У 1999 році режисер Пітер Джексон обрав ферму Александерів у регіоні Вайкато для зйомок "Володаря перснів", як вказує National Geographic. Після завершення трилогії фермери не розібрали декорації, і правильно зробили – сьогодні Гобітон приймає сотні тисяч туристів щороку. На локації є десятки нір гобітів, кожна в унікальному стилі, і кілька доступні для огляду всередині.

Роторуа. На Північному острові стоїть це місто, де геотермальна активність відчувається буквально – пара підіймається з тріщин у тротуарах, у парках булькають грязьові калюжі, а у повітрі стоїть запах сірки. Тут є й гейзери, і гарячі джерела, і Те-Пуя – геотермальний парк з одним із найактивніших гейзерів Нової Зеландії Похуту, який б'є на висоту до 30 метрів.

Цікавий факт: Роторуа – це також головний центр культури маорі. Саме тут найлегше долучитися до традиційного танцю хака, спробувати ханґі – їжу, приготовану в земляній печі, а ще й почути живу мову те-рео.

Квінстаун. Це місто на березі озера Вакатіпу – неофіційна столиця екстремального туризму планети. Тут вам і стрибки з тарзанки (перша комерційна тарзанка у світі з 1988 року), і рафтинг, джет-боутинг, парашутний спорт, і навіть гелікоптерні тури над горами Рімаркаблс. Взимку ж діє гірськолижний курорт, тобто місто не має мертвого сезону.

Вівці. Нова Зеландія – країна з населенням ледь більше за 5 мільйонів людей, а от овець там приблизно 6 мільйонів, і це не всі ще пораховані. Ба більше, у 1982 році овець було 70 мільйонів. А ще тут три офіційні мови – англійська, маорі й новозеландська жестова. І ще один цікавий факт – це перша країна у світі, яка надала жінкам право голосу (у 1893 році).

