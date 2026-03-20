Тем не менее туристический поток туда продолжает расти, и причина проста – увидеть такое больше негде. О чем речь – расскажем подробнее благодаря материалам newzealand.com.

Смотрите также 5 фактов об Австралии, после которых вы захотите немедленно собрать чемодан

Хоббитон, маори и несчитанные овцы: что интересного стоит знать о Новой Зеландии?

Новая Зеландия – дорогое направление. Перелеты из Европы занимают от 24 до 30 часов с пересадками, обычно через Дубай, Сингапур или Гонконг. Лучший сезон – с декабря по март (это лето в Южном полушарии), для лыжного отдыха – наоборот, от июня по август. И вот какие интересные места стоит в этой стране увидеть каждому.

Милфорд-Саунд. На юго-западе острова Южный лежит этот самый известный фьорд Новой Зеландии и часть Национального парка Фьордленд из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Скалистые стены высотой более 1200 метров обрываются прямо в воду, по ним стекают водопады, а в темных водах обитают дельфины, котики и редкие пингвины Филиппа.

Хоббитон. В 1999 году режиссер Питер Джексон выбрал ферму Александеров в регионе Вайкато для съемок "Властелина колец", как указывает National Geographic. После завершения трилогии фермеры не разобрали декорации, и правильно сделали – сегодня Хоббитон принимает сотни тысяч туристов ежегодно. На локации есть десятки нор хоббитов, каждая в уникальном стиле, и несколько доступны для осмотра внутри.

Роторуа. На Северном острове стоит этот город, где геотермальная активность ощущается буквально – пар поднимается из трещин в тротуарах, в парках булькают грязевые лужи, а в воздухе стоит запах серы. Здесь есть и гейзеры, и горячие источники, и Те-Пуя – геотермальный парк с одним из самых активных гейзеров Новой Зеландии Похуту, который бьет на высоту до 30 метров.

Новая Зеландия – одна из самых красивых стран мира: смотрите видео RyanShirley

Интересный факт: Роторуа – это также главный центр культуры маори. Именно здесь легче всего приобщиться к традиционному танцу хака, попробовать ханги – еду, приготовленную в земляной печи, а еще и услышать живой язык те-рео.

Квинстаун. Этот город на берегу озера Вакатипу – неофициальная столица экстремального туризма планеты. Здесь вам и прыжки с тарзанки (первая коммерческая тарзанка в мире с 1988 года), и рафтинг, джет-боутинг, парашютный спорт, и даже вертолетные туры над горами Римаркаблс. Зимой же действует горнолыжный курорт, то есть город не имеет мертвого сезона.

Овцы. Новая Зеландия – страна с населением чуть более 5 миллионов человек, а вот овец там примерно 6 миллионов, и это не все еще посчитаны. Более того, в 1982 году овец было 70 миллионов. А еще здесь три официальных языка – английский, маори и новозеландский жестовый. И еще один интересный факт – это первая страна в мире, которая предоставила женщинам право голоса (в 1893 году).

На какие еще туристические магниты Океании стоит обратить внимание?