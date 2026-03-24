Маленький прибрежный городок в Великобритании удивляет туристов своей необычной особенностью: здесь есть набережная, чайки, виды закатов, но нет самого моря. Речь идет о Паркгейте – локацию, которая когда-то была оживленным портом, а сегодня превратилась в место с уникальной атмосферой "пропавшего побережья", рассказывает CN Traveller.

Смотрите также Один из крупнейших производителей алюминия в мире: что еще интересного скрывает Мозамбик

Чем уникальна деревня Паркгейт в Великобритании?

Расположенный на берегу реки Ди, городок в 18 веке активно принимал корабли, в частности те, что отправлялись в Ирландию. Однако со временем природные процессы сделали свое: водоем постепенно заиливался, и уже к 20 веку море фактически исчезло, оставив после себя только болота, песчаные отмели и солончаки.

Сейчас же Паркгейт – это место, где можно прогуляться по длинной набережной, наблюдать за птицами и любоваться пейзажами, которые больше напоминают кадры из фильма о постапокалипсисе, чем классический морской курорт.

Несмотря на отсутствие воды, локация привлекает туристов своей необычной тишиной, пространством и ощущением "красоты отсутствия". Кроме прогулок, здесь стоит заглянуть в культовое местное заведение Nicholls of Parkgate, которое работает еще с 1935 года и славится своим мороженым.

Смотрите также Озеро Комо вам не понравится, если вы сделаете эти ошибки

Как пишет Liver Pool, в самом сердце Паркгейт также стоит одно из самых атмосферных зданий города St Thomas' Church, которое местные давно окрестили "церковью рыбаков". И это не просто красивое название: когда-то рыбаки сушили свои сети прямо на ее стенах, ведь рядом было море, которого сегодня уже не существует.

St Thomas' Church / фото TripAdvisor

Возведенная еще в 19 веке, эта церковь пережила закрытие, годы упадка и масштабную реставрацию. И хотя ее официально открыли после восстановления еще в 2010-х, по состоянию на 2026 год она полностью интегрирована в жизнь общины и стала одним из главных символов города.

Также там проходят выставки, камерные события, встречи местных и даже творческие события. Интересно, что сама локация добавляет церкви еще большей уникальности: рядом не море, а бескрайние солончаки, которые образовались после заиления реки Ди.

Какие еще интересные локации увидеть в Великобритании?