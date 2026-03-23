Блогерка @khantytska побывала на острове Комо и дала ценные советы туристам, которые собираются впервые увидеть это озеро.

Что надо знать перед тем, как ехать на озеро Комо?

Многие туристы, которые едут на озеро на один день, направляются в город Комо, потому что это кажется логичным. Однако на самом деле все те невероятные пейзажи на озеро, которые вы могли видеть на фотографиях в соцсетях, открываются в городках в центральной части озера. Это – Varenna, Bellagio, Tremezzo и тому подобное. Именно сюда стоит ехать, чтобы сделать красивые фото и прогуляться вдоль впечатляющих видов на озеро.

Город Комо же очень маленький, и там нет ничего интересного, кроме собора и небольшой набережной.

Второй совет путешественницы заключается в том, чтобы правильно выбрать сезон для путешествия. Летом на Комо очень жарко и есть много туристов. В то же время в начале весны еще холодно и серо. Идеальный период для посещения – апрель и май. Тогда озеро цветет глициниями, а пейзажи напоминают сказку.

Чтобы увидеть известные виллы, сады и покататься по озеру на кораблике, билеты лучше покупать онлайн и заранее. Их продают в ограниченном количестве, поэтому на месте может выясниться, что свободных уже нет.

Следующий совет поможет не переплачивать. В заведениях возле озера Комо надо очень внимательно читать меню. Дело в том, что здесь часто добавляют плату за сервировку стола, что называется – coperto. Оно может достигать от 3 до 20 евро за одного человека. То есть посетитель рассчитывает на одну цену, а в результате может заплатить в несколько раз дороже, и даже обычный кофе обойдется с бешеной наценкой.

Обычно о coperto пишут маленьким шрифтом внизу меню, поэтому не поленитесь детально ознакомиться со всем текстом.

Украинка рассказала важные нюансы, которые надо знать о поездке на озеро Комо

Пользователь Reddit, который живет возле Комо, дал несколько советов, как интересно провести время в этой местности:

не пользуйтесь автомобилем у озера Комо, потому что парковка здесь дорогая, а свободных мест очень мало. Посетить различные городки вокруг озера лучше на лодке – это быстрее и удобнее;

сходите на пляж, чтобы искупаться в озере;

отправьтесь в поход по окрестным холмам;

посетите Вецио, аббатство Пиона, остров Комачина и покатайтесь на фуникулере Комо – Брунате.

