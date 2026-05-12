Жителька Риму Лаура Іцковіц розповіла Travel + Leisure куди саме їдуть італійці влітку, щоб насолодитися відпочинком без натовпів людей. Серед локацій – маловідомі місця, які рідко потрапляють у класичні туристичні маршрути.

Куди італійці їздвять відпочивати влітку?

Арджентаріо

Тоскана у туристів асоціюється з виноградником та пагорбами, але її узбережжя залишається поза увагою.

Одним з таких місць є Арджентаріо, в якому розташовані два головні курортні містечка – Порто-Ерколе та Порто-Санто-Стефано. Тут спокійна атмосфера, без великого туристичного ажіотажу.

Іскія

Попри популярність острова Капрі, багато італійців для власного відпочинку обирають саме Іскію. Острів відомий красивою зеленою природою, термальними джерелами й поєднанням бездоганних краєвидів.

Прочида

Ще менш туристичним напрямком у Неаполітанській затоці залишається Прочида. Острів люблять жителі Неаполя, які приїжджають сюди за вулканічними пляжами.

Пастельні будинки тут нагадують Амальфітанське узбережжя. Втім, Продича залишається простою і невимушеною – без розкішних готелів і туристичного лоску.

Понца

Невеликий острів біля узбережжя Лаціо став улюбленим напрямком для римлян. Тут красиві кольорові будинки, затишні бухти й прозора морська вода. Проте більшість пляжів кам’янисті, тому місцеві засмагають просто на скелях.

Тропеа

На півдні Італії, у Калібрії, розташоване приморське місто Тропеа. Італійці тут проводять увесь день на пляжі, а ввечері збираються на вечірні прогулянки, аперитиви та джелато.

Одним із найвідоміших місць для проживання тут вважають бутик-готель у колишньому монастирі з краєвидом на море та місто.

Куди поїхати в Італії у травні?

Мандрівники кажуть, що Неаполь є одним з наймальовничіших та найцікавіших міст Середземномор'я, пише In Journal. Місто має чудову архітектуру, смачну кухню та цікаву культуру. Та окрім пляжів, тут можна ще й приємно провести час за прогулянкою.

Любителі музеїв та галерей можуть відвідати Національний археологічний музей, який зберігає деякі з найцінніших артефактів стародавнього світу. Галерея Умберто I містить твори мистецтва майстрів епохи Відродження, а Музей сучасного мистецтва Доннареджіна ознайомить із сучасним мистецтвом Неаполя.

Куди поїхати на медовий місяць в Італії?

Італія є популярним напрямком для медового місяця молодого подружжя. А все завдяки своїм романтичним локаціям. Закоханим варто навідатися у Венецію чи на Амальфійське узбережжя.

Крім того, дуже мальовничими є італійські озера. Одним з найулюбленіших місць багатьох закоханих є озеро Комо. Озеро Маджоре відоме своїми садами та островом Пескаторі, а от озеро Орта доволі спокійне, але не менш романтичне.