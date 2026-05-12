Жителька Риму Лаура Іцковіц розповіла Travel + Leisure куди саме їдуть італійці влітку, щоб насолодитися відпочинком без натовпів людей. Серед локацій – маловідомі місця, які рідко потрапляють у класичні туристичні маршрути.
Куди італійці їздвять відпочивати влітку?
Арджентаріо
Тоскана у туристів асоціюється з виноградником та пагорбами, але її узбережжя залишається поза увагою.
Одним з таких місць є Арджентаріо, в якому розташовані два головні курортні містечка – Порто-Ерколе та Порто-Санто-Стефано. Тут спокійна атмосфера, без великого туристичного ажіотажу.
Іскія
Попри популярність острова Капрі, багато італійців для власного відпочинку обирають саме Іскію. Острів відомий красивою зеленою природою, термальними джерелами й поєднанням бездоганних краєвидів.
Прочида
Ще менш туристичним напрямком у Неаполітанській затоці залишається Прочида. Острів люблять жителі Неаполя, які приїжджають сюди за вулканічними пляжами.
Пастельні будинки тут нагадують Амальфітанське узбережжя. Втім, Продича залишається простою і невимушеною – без розкішних готелів і туристичного лоску.
Понца
Невеликий острів біля узбережжя Лаціо став улюбленим напрямком для римлян. Тут красиві кольорові будинки, затишні бухти й прозора морська вода. Проте більшість пляжів кам’янисті, тому місцеві засмагають просто на скелях.
Тропеа
На півдні Італії, у Калібрії, розташоване приморське місто Тропеа. Італійці тут проводять увесь день на пляжі, а ввечері збираються на вечірні прогулянки, аперитиви та джелато.
Одним із найвідоміших місць для проживання тут вважають бутик-готель у колишньому монастирі з краєвидом на море та місто.
Куди поїхати в Італії у травні?
Мандрівники кажуть, що Неаполь є одним з наймальовничіших та найцікавіших міст Середземномор'я, пише In Journal. Місто має чудову архітектуру, смачну кухню та цікаву культуру. Та окрім пляжів, тут можна ще й приємно провести час за прогулянкою.
Любителі музеїв та галерей можуть відвідати Національний археологічний музей, який зберігає деякі з найцінніших артефактів стародавнього світу. Галерея Умберто I містить твори мистецтва майстрів епохи Відродження, а Музей сучасного мистецтва Доннареджіна ознайомить із сучасним мистецтвом Неаполя.
Куди поїхати на медовий місяць в Італії?
Італія є популярним напрямком для медового місяця молодого подружжя. А все завдяки своїм романтичним локаціям. Закоханим варто навідатися у Венецію чи на Амальфійське узбережжя.
Крім того, дуже мальовничими є італійські озера. Одним з найулюбленіших місць багатьох закоханих є озеро Комо. Озеро Маджоре відоме своїми садами та островом Пескаторі, а от озеро Орта доволі спокійне, але не менш романтичне.