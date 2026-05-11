Вчитель географії andriiutkin розповів у соціальній мережі тредс про унікальне природне явище Шанай-Тимпишка – річку, вода в якій настільки гаряча, що буквально створюється враження кипіння. Детальніше про цю річку читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що це за річка і чому вона унікальна?

Річка Шанай-Тимпишка розташована в Амазонських джунглях Перу і є однією з найрідкісніших природних водойм у світі. Її довжина становить приблизно 6,4 кілометрів, а ширина близько 25 метрів. В окремих ділянках температура води коливається від приблизно 45 градусів до майже 100 градусів, через що здається, ніби вона "кипить".

При цьому це не одна суцільна гаряча зона – температура змінюється різко навіть на коротких відрізках, і поряд можуть бути як відносно теплі, так і надзвичайно гарячі ділянки. Цікаво, що об'єм річки можна порівняти приблизно з 200 олімпійськими басейнами.

Як виглядає річка: дивитись відео

#peru #viajes #selvaperuana #tiktokperu ♬ original sound - Ryan @igersperu ¿Sabías que en nuestra amazonía peruana existe un río hirviente único en el mundo? El Shanay-Timpishka, un río que por zonas supera los 90ºC y no es de origen volcánico, sino que se calienta por fuentes geotérmicas en las profundidades del subsuelo Aunque se encuentra en Honoria, Huánuco, es una ruta increíble que puedes visitar saliendo desde Pucallpa con @Viridis tours Nosotros visitamos el sector Mayantuyacu Cuéntanos si ya conoces este lugar único en el mundo #igersperu

Чому вода там така гаряча, якщо поруч немає вулкану?

Довгий час це явище залишалося загадкою, адже найближчі вулкани розташовані за сотні кілометрів. Науковці пояснили, що причина в геотермальному нагріванні. Дощова вода просочується глибоко в землю через тріщини в земній корі, опускається в гарячі шари, де температура зростає через внутрішнє тепло Землі, а потім під тиском повертається назад на поверхню у вигляді перегрітих джерел. Саме ці підземні "канали" і формують гарячі ділянки річки.

Чи справді вода у річці кипить?

Фізично це не рівномірне кипіння, як у чайнику. Натомість це поєднання дуже гарячих джерел і холодніших потоків, через що виникають зони активного випаровування. У найгарячіших місцях вода може бути настільки гарячою, що миттєво обпікає та утворює густу пару, але поруч можуть бути ділянки, де вода вже значно прохолодніша.

Річка Шанай-Тимпишка / фото Shanay Timpishka

Чи є життя в такій річці?

У найгарячіших частинах річки життя практично відсутнє. Риба та більшість водних організмів не можуть вижити при таких температурах. Натомість ближче до прохолодніших ділянок трапляються окремі види бактерій і мікроорганізмів, які здатні витримувати екстремальні умови. Також уздовж берегів помітно менше рослинності, адже висока температура та пара впливають і на екосистему суші.

Як цю річку сприймають місцеві?

Для місцевих корінних народів це місце має не лише природне, а й духовне значення. Вони пов'язують річку з легендами про духів природи і вважають її священною. У міфології регіону навіть існує образ гігантського змія-духа Якумами, який нібито "охороняє" води Амазонії.

Змій-дух Якумама / фото The Arhaeologist

Чому ця річка важлива для науки?

Шанай-Тимпишка є унікальним природним "лабораторним майданчиком". Вчені вивчають її, щоб зрозуміти, як екстремальні температури впливають на екосистеми та які види можуть виживати в таких умовах. Деякі дослідники навіть порівнюють цю річку з можливими умовами на інших планетах або з майбутнім Амазонії в умовах глобального потепління.

Для написання матеріалу використовувались текст з BBC та Discover Wildlife.

