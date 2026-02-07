А мовиться тут про величну річку Парану – другу за довжиною після Амазонки у Південній Америці. З посиланням на EBSCO розповідаємо про неї докладніше.

Чим особлива річка Парана у Південній Америці?

"Мати моря" або "Мати вод" – саме такий переклад у слова Парана з мови корінного народу гуарані. Ця величезна річка простяглася на майже 4880 кілометрів через серце Південної Америки, як зазначає worldatlas.com.

Вона тече від тропічних лісів Бразилії через субтропіки Парагваю до помірного клімату Аргентини. У такий спосіб долаючи аж три кліматичні пояси.

Парана – друга за довжиною річка континенту після Амазонки й справжня артерія життя для трьох країн. А найвідоміша туристична перлина у її басейні – легендарні водоспади Ігуасу.

Тут річка Ігуасу впадає у Парану, створюючи одне з нових чудес світу – водну завісу у 1500 метрів завширшки, що розсипається на 275 окремих водоспадів серед островів та острівців. Найбільше вражає Горлянка Диявола – тут вода падає з 80 метрів із неймовірною силою.

Побачити водоспади можна з двох боків – бразильського та аргентинського. З Бразилії відкривається найзахопливіша панорама, можна обійняти поглядом всю красу каскадів. Аргентинська ж сторона пропонує кілька маршрутів.

Прогулянка кожним здатна вразити по-своєму. Верхнє коло дарує панорамні види зверху, а нижнє – дозволяє підійти впритул до води, що спадає. Найсміливіші ж туристи вирушають на екскурсії човнами просто під потоки води, адже це дарує неймовірні емоції.

Річка має гігантське значення не тільки для туризму. На Парані стоїть гребля Ітайпу – одна з найбільших гідроелектростанцій планети, яка живить електрикою кілька регіонів. І навіть туди проводять екскурсії.

Куритиба – столиця штату Парана у Бразилії – чудова відправна точка для дослідження регіону. Місто славиться ботанічним садом з оранжереєю, натхненною лондонським Кришталевим палацом, та Музеєм Оскара Німейєра – одним із найбільших художніх музеїв Латинської Америки.

Також Фос-ду-Ігуасу з бразильського боку приваблює мільйони туристів не лише водоспадами. Тут можна побачити потрійний кордон, де зустрічаються Аргентина, Бразилія та Парагвай. Додамо ще, що Парана впадає в річку Уругвай, утворюючи гирло Ріо-де-ла-Плата – найширше річкове гирло світу.

