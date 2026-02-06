Українська туристка Takehhshaya у своєму відео розповіла про безкоштовний оглядовий майданчик у Празі.

Дивіться також Європейський острів, де заборонені машини: куди туристи тікають від шуму та натовпу

Де розташований безкоштовний оглядовий майданчик у Празі з панорамою на 360 градусів?

У своєму відео українська мандрівниця розповіла про унікальне місце в Празі – ресторан-бар Fly Vista на останньому, 8-му поверсі будівлі, звідки відкривається повна панорама міста на 360 градусів.

Як виглядає панорама: дивитись відео

За її словами, це найкраща точка для фото, і туристи можуть піднятися на балкон абсолютно безкоштовно, зробити знімки та насолодитися краєвидом. За бажанням відвідувачі можуть придбати коктейлі у барі або просто посидіти у ресторані на нижньому поверсі.

Дивіться також Туристи не вірять своїм очам: де побачити МакДональдс, який виглядає, як справжня казка

Графік роботи:

Понеділок – Середа: 7:30 – 01:00;

Четвер – П'ятниця: 7:30 – 03:00;

Субота: 8:30 – 03:00;

Неділя: 8:30 – 01:00;

Адреса розташування: Národní 63/26, 110 00 Nové Město, Praha 1.

Всі додаткові деталі можна дізнатись на офіційній сторінці ресторану.

Що ще цікавого побачити у Чехії?