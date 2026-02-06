Українська туристка Takehhshaya у своєму відео розповіла про безкоштовний оглядовий майданчик у Празі.
Де розташований безкоштовний оглядовий майданчик у Празі з панорамою на 360 градусів?
У своєму відео українська мандрівниця розповіла про унікальне місце в Празі – ресторан-бар Fly Vista на останньому, 8-му поверсі будівлі, звідки відкривається повна панорама міста на 360 градусів.
Як виглядає панорама: дивитись відео
За її словами, це найкраща точка для фото, і туристи можуть піднятися на балкон абсолютно безкоштовно, зробити знімки та насолодитися краєвидом. За бажанням відвідувачі можуть придбати коктейлі у барі або просто посидіти у ресторані на нижньому поверсі.
- Графік роботи:
Понеділок – Середа: 7:30 – 01:00;
Четвер – П'ятниця: 7:30 – 03:00;
Субота: 8:30 – 03:00;
Неділя: 8:30 – 01:00;
- Адреса розташування: Národní 63/26, 110 00 Nové Město, Praha 1.
Всі додаткові деталі можна дізнатись на офіційній сторінці ресторану.
Що ще цікавого побачити у Чехії?
А ми вже розповідали, що подивитись у Празі на вихідних. Найперше варто завітати в історичний комплекс будівель в стилі бароко Клементінум. Тут можна побачити одну з найкрасивіших бібліотек світу, у якій здається, що потрапив на зйомки фільму. Фрески на стелі, витончена різьба на меблях, стародавні глобуси – усе тут буквально кричить про велич.
Або ж, дізнайтесь, чим унікальний Чеський Крумлов. Головною визначною пам'яткою міста Чеський Крумлов є замок, який називають другим за величиною у країні після Празького граду. Замковий комплекс височіє на крутому скелястому мисі над Влтавою і поєднує готичні, ренесансні та барокові елементи.