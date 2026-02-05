У Європі є маловідомий, але вражаючий напрямок для тих, хто мріє про тишу, природу та піші прогулянки без міського шуму. Йдеться про Монте-Ізола – найбільший населений острів на озері в Європі, розташований на озері Ізео в північній Італії, розповідає Express.

Де в Європі абсолютно заборонені автомобілі?

Монте-Ізола пропонує мальовничі краєвиди, але без масового туризму. На острові заборонені автомобілі, що робить його ідеальним місцем для неспішних прогулянок пішки або на велосипеді.

Як виглядає острів: дивитись відео

Острів оточений кришталево чистими водами озера Ізео та поєднує затишні рибальські села, виноградники й альпійські пейзажі. Одним із найпопулярніших маршрутів є прогулянка вздовж берега між селами Песк'єра Маральо та Сенсоле, відома як "оливкова стежка". Дорога завдовжки близько двох кілометрів проходить повз пляжі, кафе та зони для пікніків і відкриває вид на приватний острів Сан-Паоло.

Платформа TripAdvisor радить туристам обов'язково орендувати човен на день, щоб покататись вздовж узбережжя й насолодитися дивовижними краєвидами. А для тих, хто віддає перевагу активному відпочинку, доступні денні пішохідні екскурсії островом – під час них можна не лише прогулятися, а й дізнатися багато цікавого про його історію

Як дістатися до острова?

Дістатися Монте-Ізола легко: пороми регулярно курсують із портів Сульцано та Сале-Марасіно, а також з міст Ізео, Ловере, Пізонь і Сарніко. У години пік сполучення відбувається кожні 15 хвилин.

