В Европе есть малоизвестное, но впечатляющее направление для тех, кто мечтает о тишине, природе и пеших прогулках без городского шума. Речь идет о Монте-Изола – самый большой населенный остров на озере в Европе, расположен на озере Изео в северной Италии, рассказывает Express.

Где в Европе абсолютно запрещены автомобили?

Монте-Изола предлагает живописные пейзажи, но без массового туризма. На острове запрещены автомобили, что делает его идеальным местом для неспешных прогулок пешком или на велосипеде.

Как выглядит остров: смотреть видео

Остров окружен кристально чистыми водами озера Изео и сочетает уютные рыбацкие деревни, виноградники и альпийские пейзажи. Одним из самых популярных маршрутов является прогулка вдоль берега между селами Пескьера Маральо и Сенсоле, известная как "оливковая тропа". Дорога длиной около двух километров проходит мимо пляжа, кафе и зоны для пикников и открывает вид на частный остров Сан-Паоло.

Платформа TripAdvisor советует туристам обязательно арендовать лодку на день, чтобы покататься вдоль побережья и насладиться удивительными видами. А для тех, кто предпочитает активный отдых, доступны дневные пешеходные экскурсии по острову – во время них можно не только прогуляться, но и узнать много интересного о его истории

Как добраться до острова?

Добраться до Монте-Изола легко: паромы регулярно курсируют из портов Сульцано и Сале-Марасино, а также из городов Изео, Ловере, Пизонь и Сарнико. В часы пик сообщение происходит каждые 15 минут.

