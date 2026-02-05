Стамбул, який нещодавно очолив рейтинг найбільш прогулянкового міста Європи за версією Braw Scottish Tours, викликав суперечливу реакцію серед мандрівників, розповідає Express. Попри гучний титул, реальний досвід пішохідних прогулянок у місті виявився значно складнішим, ніж очікувалося.

Дивіться також Туристи не вірять своїм очам: де побачити МакДональдс, який виглядає, як справжня казка

Чому Стамбул не є прогулянковим містом?

Рейтинг ґрунтувався на аналізі пішохідної відстані між п'ятьма ключовими туристичними пам'ятками в 30 популярних європейських містах. За підрахунками, маршрут у Стамбулі охоплює лише 2,5 кілометра, що дозволяє побачити Святу Софію, Гранд-базар та інші знакові місця менш ніж за пів години. Однак критики зазначають, що такі розрахунки охоплюють лише невелику історичну частину міста.

Чи підходить Стамбул для піших прогулянок / фото Canva

Фактично Стамбул є одним із найбільших і найгустонаселеніших міст Європи. Його площа перевищує 55 тисяч квадратних кілометрів, а населення, за офіційними даними, сягає майже 16 мільйонів осіб. Через це пересування пішки за межами туристичного центру часто потребує значних фізичних зусиль і часу.

Додаткові труднощі створюють погодні умови. Взимку температура може опускатися до нуля з вітром і дощем, а влітку спека нерідко перевищує 40 градусів. Через це експерти радять планувати прогулянки в міжсезоння – навесні або восени.

Ще одним фактором є надмірна кількість людей. Особливо переповненими залишаються Гранд-базар і площа Таксим, де пішохідний рух значно ускладнюється.

Дивіться також Рожеві окуляри розбиті: українка розчарувалася відпочинком на райському Балі

В яких містах класно погуляти?

Прага, Чехія

Компактний історичний центр, середньовічна архітектура на кожному кроці, Карлів міст і Празький замок роблять місто ідеальним для неквапливих прогулянок без транспорту, пише Islands.

Прогулянка Прагою / фото Canva

Буенос-Айрес, Аргентина

Європейський стиль вулиць поєднується з латиноамериканською культурою: райони Сан-Тельмо, Ла-Бока та Реколета зручно досліджувати пішки.

Сідней, Австралія

Мальовнича набережна, Оперний театр і Королівські ботанічні сади створюють один із найкрасивіших пішохідних маршрутів у світі.

Токіо, Японія

Надзвичайно безпечне місто з чіткою навігацією, де пішки легко досліджувати як технологічні райони Акіхабара, так і люксову Ґінзу.

Де варто подорожувати у 2026 році?