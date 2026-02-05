Стамбул, який нещодавно очолив рейтинг найбільш прогулянкового міста Європи за версією Braw Scottish Tours, викликав суперечливу реакцію серед мандрівників, розповідає Express. Попри гучний титул, реальний досвід пішохідних прогулянок у місті виявився значно складнішим, ніж очікувалося.
Чому Стамбул не є прогулянковим містом?
Рейтинг ґрунтувався на аналізі пішохідної відстані між п'ятьма ключовими туристичними пам'ятками в 30 популярних європейських містах. За підрахунками, маршрут у Стамбулі охоплює лише 2,5 кілометра, що дозволяє побачити Святу Софію, Гранд-базар та інші знакові місця менш ніж за пів години. Однак критики зазначають, що такі розрахунки охоплюють лише невелику історичну частину міста.
Чи підходить Стамбул для піших прогулянок / фото Canva
Фактично Стамбул є одним із найбільших і найгустонаселеніших міст Європи. Його площа перевищує 55 тисяч квадратних кілометрів, а населення, за офіційними даними, сягає майже 16 мільйонів осіб. Через це пересування пішки за межами туристичного центру часто потребує значних фізичних зусиль і часу.
Додаткові труднощі створюють погодні умови. Взимку температура може опускатися до нуля з вітром і дощем, а влітку спека нерідко перевищує 40 градусів. Через це експерти радять планувати прогулянки в міжсезоння – навесні або восени.
Ще одним фактором є надмірна кількість людей. Особливо переповненими залишаються Гранд-базар і площа Таксим, де пішохідний рух значно ускладнюється.
В яких містах класно погуляти?
- Прага, Чехія
Компактний історичний центр, середньовічна архітектура на кожному кроці, Карлів міст і Празький замок роблять місто ідеальним для неквапливих прогулянок без транспорту, пише Islands.
Прогулянка Прагою / фото Canva
- Буенос-Айрес, Аргентина
Європейський стиль вулиць поєднується з латиноамериканською культурою: райони Сан-Тельмо, Ла-Бока та Реколета зручно досліджувати пішки.
- Сідней, Австралія
Мальовнича набережна, Оперний театр і Королівські ботанічні сади створюють один із найкрасивіших пішохідних маршрутів у світі.
- Токіо, Японія
Надзвичайно безпечне місто з чіткою навігацією, де пішки легко досліджувати як технологічні райони Акіхабара, так і люксову Ґінзу.
Де варто подорожувати у 2026 році?
Ми вже писали про найкращі напрямки у 2026 році для туристів. Наприклад, Італія, але важливо їхати саме у вересні, адже це ідеальний час, щоб відвідати барвисті селища на узбережжі Амальфі. Температура повітря вдень все ще коливається в межах 20 – 28 градусів.
Або ж, експерт з туризму назвав найкраще місто Європи для відвідування. Мова йде про Валлетту, столицю Мальти, яка вражає поєднанням італійських, арабських, британських і північноафриканських впливів та залишається недооціненою серед туристів.