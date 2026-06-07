У Європі є кілька країн, які приваблюють не лише доступними цінами, але й багатою історією, колоритною архітектурою й атмосферою, пише Travel Off Path.

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Для тих, хто хоче влітку бюджетну мандрівку, пропонуємо цікаві локації зі старовинними вулицями, різноманітною місцевою культурою та життям без зайвих витрат.

Де бюджетно відпочити влітку?

Тирана, Албанія

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У Тирані можна чудово провести час, хоч і столицю Албанії часто недооцінюють. Спробувати традиційні балканські страви можна без підвищених цін у меню для туристів.

Іслам є однією з головних релігій в Албанії, тому туристам тут радять взяти чашку кави в одному з численних кафе й насолодитися видом на гору Дайті. На фоні ж лунатиме азан – заклик вірян на обов’язкову спільну молитву (намаз).

Втім, Тирана – це трамплін до красивезного узбережжя Албанії. Найближче та найшвидше звідси дістатися у Дуррес. Дорога до популярного курорту Адріатичного моря займе всього 45 хвилин.

Крім того, зі столиці Албанії легко доїхати автобусом до Охриду – столиці Північної Македонії. Відстань між містами становить приблизно 130 кілометрів, а час у дорозі займе від 2,5 до 3,5 годин.

Які ціни у Тирані:

Кава: 3$

Пиво: 5$

Музей: 7$

2 ночі проживання: 172$



Знаменита будівля в Тирані / Фото Pinterest

Бухарест, Румунія

Бухарест – одна з маловідомих столиць Європи, проте сюди варто приїхати заради термальних спа-центрів. Попри те, що в місті досі можна побачити сліди комуністичного минулого, сьогодні ж столиця Румунії поєднує історичну архітектуру, широкі бульвари й жваву атмосферу в затишних закладах.

Туристи тут можуть прогулятися Старим містом, скуштувати традиційний десерт папанаші чи вирушити на одноденну поїздку до мальовничої Сінаї й знаменитих замків поблизу.

Завдяки відносно доступним цінам і добре розвиненому транспортному сполученню Бухарест вважається одним з найдоступніших напрямків для бюджетної подорожі Європою.

Які ціни у Бухаресті:

Кава: 3$

Пиво: 4$

Музей: 10$

2 ночі проживання: 200$



Сад Каролі в Будапешті / Фото Pinterest

Сараєво, Боснія і Герцоговина

У Сараєво приголомшлива природа, шалено дешеве проживання й захоплива атмосфера поєднання культур – Сходу та Заходу. Туристам тут радять відвідати музеї, базари, затишні кав’ярні й спробувати традиційну балканську страву чевапі.

Місто насправді дуже мінливе. У певний період воно наповнене базарами наче зі старовинного світу, а вже за рогом відкривається велична європейська столиця.

Які ціну у Сараєво:

Кава: 2$

Пиво: 3$

Музей: 7$

2 ночі: 210$



Сараєво – найбільше місто Боснії і Герцоговини / Фото Pinterest

Які є найдешевші курорти Європи?

Замість звичних маршрутів туристи можуть обрати Латвію. Юрмала вважається найвідомішим містом на Балтійському узбережжі, а довгі пляжі тут розтягнулися аж на 25 кілометрів.

Також Чорногорія пропонує бездоганний відпочинок без величезних натовпів туристів та високих цін. Краса Котора тут нагадує норвезькі фіорди, а в Барі досить жваво й енергійно. Хто захоче відчути трохи гламуру й розкоші – варто відправлятися в Тіват із його маринами для яхт.