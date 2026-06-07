Саме так, замість класичного відпочинку на пляжі сучасні мандрівники все частіше обирають екстремальні підводні екскурсії. Про 3 локації для саме таких із задоволенням розповість докладніше 24 Канал.

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Що можна побачити у підводному парку Байя в Італії?

Сьогодні підводна археологія переживає справжній бум, пропонуючи квести на глибині від 2 до 35 метрів. Замість звичайних рифових риб туристи полюють на мармурових імператорів, стародавні храми та затонулі піратські фрегати. Серед найкращих локацій для цього передовсім хочеться виокремити Підводний археологічний парк Байя.

Поки Помпеї потерпали від попелу Везувію, інше розкішне римське місто повільно йшло на дно через вулканічні коливання земної кори. Сьогодні на цьому місці розташований Parco Archeologico Sommerso di Baia, це поблизу італійського міста Баколі у Неаполітанській затоці, і він є справжнім раєм для дайверів.

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Занурення на глибину від 2 до 16 метрів у цьому парку відкриває неймовірні краєвиди – вимощену бруківкою дорогу Via Herculanea, залишки вілли родини Пізонів та унікальний німфей імператора Клавдія. Вхідний квиток до парку коштує всього близько 5 – 6 доларів, а повноцінне занурення з гідом та спорядженням обійдеться приблизно в 40 – 45.

Тут ви зможете пропливти повз величні мармурові статуї. Але оригінали їх задля збереження зберігають у замку Байя, тоді як під водою встановлено точні копії. Серед руїн також вирують активні фумароли – підводні гейзери, що нагадують про вулканічне серце цього регіону.

Таємниці підводного світу парку Байя у Неаполітанській затоці: дивіться відео wayne_harris

Чим цікавий для туристів порт Кесарії в Ізраїлі?

На узбережжя Середземного моря в Ізраїлі розташована ще одна приваблива для занурень локація – легендарна Кесарія Палестинська (Caesarea Maritima). Це місто, розбудоване Іродом Великим близько 10 – 9 років до нашої ери, колись було блискучою столицею римської провінції Юдея. Головною перлиною Кесарії став її грандіозний штучний порт – найбільший у всьому східному Середземномор'ї.

Сьогодні Підводний археологічний парк Кесарії пропонує унікальні підводні стежки. Дайвери можуть дослідити понад 36 промаркованих точок на 4 маршрутах. Під водою на них чекають руїни гігантських хвилерізів, складів, доків, а також уламки стародавніх якорів та кораблів.

Давня Кесарія – особлива локація у Підводному археологічному парку: дивіться відео thediversbay

Чому Порт-Рояль на Ямайці особливо цікавить дайверів?

Якщо ви шукаєте справжнього адреналіну, ваш шлях лежить до Ямайки. У XVII столітті Порт-Рояль (Port Royal) мав славу "найгріховнішого міста на Землі", де ромом Kill Devil пригощалися найвідоміші пірати світу, а вулиці потопали в розпусті.

Проте 7 червня 1692 року потужний землетрус магнітудою 7,5 назавжди змінив долю цього місця. Через розрідження піщаного ґрунту дві третини міста разом із фортами та цвинтарем, де був похований знаменитий капітан Генрі Морган, миттєво сповзли в море. І от до сьогодні затонуле місто Порт-Рояль стало одним із найважливіших підводних археологічних об'єктів у Західній півкулі та об'єктом ЮНЕСКО.

Хоча доступ до руїн суворо охороняють і потрібен спеціальний дозвіл від місцевої влади, ліцензовані дайвінг-центри допомагають мандрівникам організувати експедиції. На глибині до 10 метрів дайвери можуть побачити стіни будинків, старовинні пивоварні та уламки кораблів посеред мальовничих коралових рифів.

Порт-Рояль на Ямайці завжди знайде чим здивувати дайвера: дивіться відео DavidLeeUnderWater

Які ще затоплені міста та унікальні локації приховують глибини?

Світовий океан та глибокі озера зберігають безліч таємниць минулого, які часто перевершують будь-які фантазії. Окрім відомих європейських та карибських руїн, під водою лежать цілі мегаполіси, що чудово збереглися до наших днів. Наприклад, у Китаї під водами штучного озера Цяньдао спочиває дивовижне 600-річне місто Ши Чен, яке часто називають "Атлантидою Сходу".

Археологи виділяють ще кілька легендарних міст, які назавжди пішли під воду, серед яких давньогрецьке Павлопетрі та єгипетський Геракліон, але доступ туди мають, власне, тільки науковці. Для тих же, хто лише починає свій шлях у підводному спорті або шукає гострих відчуттів, спочатку може бути достатньо традиційного дайвінгу у Шарм-еш-Шейху з незабутніми емоціями від споглядання коралових рифів.