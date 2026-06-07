Именно так, вместо классического отдыха на пляже современные путешественники все чаще выбирают экстремальные подводные экскурсии. О 3 локациях для именно таких с удовольствием расскажет подробнее 24 Канал.

Смотрите также Атлантида была не одна: какие 5 городов по всему миру исчезли

Что можно увидеть в подводном парке Байя в Италии?

Сегодня подводная археология переживает настоящий бум, предлагая квесты на глубине от 2 до 35 метров. Вместо обычных рифовых рыб туристы охотятся на мраморных императоров, древние храмы и затонувшие пиратские фрегаты. Среди лучших локаций для этого прежде всего хочется выделить Подводный археологический парк Байя.

Пока Помпеи страдали от пепла Везувия, другой роскошный римский город медленно шел на дно из-за вулканических колебаний земной коры. Сегодня на этом месте расположен Parco Archeologico Sommerso di Baia, это вблизи итальянского города Баколи в Неаполитанском заливе, и он является настоящим раем для дайверов.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Погружение на глубину от 2 до 16 метров в этом парке открывает невероятные виды – вымощенную брусчаткой дорогу Via Herculanea, остатки виллы семьи Пизонов и уникальный нимфей императора Клавдия. Входной билет в парк стоит всего около 5 – 6 долларов, а полноценное погружение с гидом и снаряжением обойдется примерно в 40 – 45.

Здесь вы сможете проплыть мимо величественных мраморных статуй. Но оригиналы их для сохранения хранят в замке Байя, тогда как под водой установлены точные копии. Среди руин также бушуют активные фумаролы – подводные гейзеры, напоминающие о вулканическом сердце этого региона.

Тайны подводного мира парка Байя в Неаполитанском заливе: смотрите видео wayne_harris

Чем интересен для туристов порт Кесарии в Израиле?

На побережье Средиземного моря в Израиле расположена еще одна привлекательная для погружений локация – легендарная Кесария Палестинская (Caesarea Maritima). Этот город, построенный Иродом Великим около 10 – 9 годов до нашей эры, когда-то был блестящей столицей римской провинции Иудея. Главной жемчужиной Кесарии стал ее грандиозный искусственный порт – крупнейший во всем восточном Средиземноморье.

Сегодня Подводный археологический парк Кесарии предлагает уникальные подводные тропы. Дайверы могут исследовать более 36 промаркированных точек на 4 маршрутах. Под водой их ждут руины гигантских волнорезов, складов, доков, а также обломки древних якорей и кораблей.

Древняя Кесария – особая локация в Подводном археологическом парке: смотрите видео thediversbay

Почему Порт-Рояль на Ямайке особенно интересует дайверов?

Если вы ищете настоящий адреналин, ваш путь лежит на Ямайку. В XVII веке Порт-Рояль (Port Royal) имел славу "самого греховного города на Земле", где ромом Kill Devil угощались самые известные пираты мира, а улицы утопали в разврате.

Однако 7 июня 1692 года мощное землетрясение магнитудой 7,5 навсегда изменило судьбу этого места. Из-за разрежения песчаного грунта две трети города вместе с фортами и кладбищем, где был похоронен знаменитый капитан Генри Морган, мгновенно сползли в море. И вот до сегодня затонувший город Порт-Рояль стал одним из важнейших подводных археологических объектов в Западном полушарии и объектом ЮНЕСКО.

Хотя доступ к руинам строго охраняют и требуется специальное разрешение от местных властей, лицензированные дайвинг-центры помогают путешественникам организовать экспедиции. На глубине до 10 метров дайверы могут увидеть стены домов, старинные пивоварни и обломки кораблей посреди живописных коралловых рифов.

Порт-Рояль на Ямайке всегда найдет чем удивить дайвера: смотрите видео DavidLeeUnderWater

Какие еще затопленные города и уникальные локации скрывают глубины?

Мировой океан и глубокие озера хранят множество тайн прошлого, которые часто превосходят любые фантазии. Кроме известных европейских и карибских руин, под водой лежат целые мегаполисы, прекрасно сохранившиеся до наших дней. Например, в Китае под водами искусственного озера Цяньдао покоится удивительный 600-летний город Ши Чен, который часто называют "Атлантидой Востока".

Археологи выделяют еще несколько легендарных городов, которые навсегда ушли под воду, среди которых древнегреческий Павлопетри и египетский Гераклион, но доступ туда имеют, собственно, только ученые. Для тех же, кто только начинает свой путь в подводном спорте или ищет острых ощущений, сначала может быть достаточно традиционного дайвинга в Шарм-эш-Шейхе с незабываемыми эмоциями от созерцания коралловых рифов.