Фінляндія вже вісім років поспіль визнається найщасливішою країною у світі за версією Всесвітнього звіту про щастя, пише The Guardian. Попри суворий клімат, короткі зимові дні та морози нижче – 20 градусів, фіни стабільно оцінюють своє життя як задовільне й гармонійне.

Чому Фінляндія є найщасливішою країною для життя?

Експерти зазначають: справа не лише у високому рівні освіти, соціальній рівності та довірі до держави. Одним із ключових чинників називають фінський спосіб життя – повільний темп, прості радощі та тісний зв'язок із природою.

Ліси, озера й свобода доступу до природи відіграють важливу роль у щоденному житті фінів. У країні діє унікальний принцип "права кожного", який дозволяє вільно гуляти лісами, збирати ягоди та насолоджуватися природою, поважаючи приватний простір. Дослідження підтверджують, що перебування серед дерев знижує рівень стресу та сприяє розслабленню.

Ще один символ фінського щастя – сауна. Вона вважається не просто традицією, а способом відновлення та емоційного балансу, особливо під час довгих темних зим. У містах популярні громадські сауни, де після гарячого пару можна навіть зануритися в крижану воду.

Фінляндія також набирає популярності серед туристів як напрямок для "прохолодного відпочинку" – альтернативи спекотним курортам Півдня. Влітку тут можна купатися в озерах, гуляти островами, відвідувати мистецькі події та насолоджуватися спокійною атмосферою міст, зокрема Гельсінкі.

Що цікавого відвідати у Фінляндії?

Платформа TripAdvisor склала список найкращих локацій, які варто відвідати туристам:

Морська фортеця Суоменлінна

Об'єкт ЮНЕСКО поблизу Гельсінкі з унікальною історією, краєвидами моря та атмосферою старовинної фортеці.

Старий ринковий зал

Ідеальне місце, щоб скуштувати традиційні фінські страви – від копченого лосося до карельських пирогів.

Церква Темпельяукіо

Відома як "церква в скелі", вражає сучасною архітектурою та мідним куполом, вирізаним просто в граніті.

Село Санти

Казкова локація в Лапландії, де панує святкова атмосфера протягом усього року.

Успенський собор

Один із найбільших православних храмів Західної Європи з величною архітектурою та панорамою міста.

Сеурасаарі – музей просто неба

Острів-музей, що знайомить із традиційним життям Фінляндії 17 – 19 століть серед природи.

Арктикум

Музей і науковий центр у Рованіємі, де можна дізнатися більше про Арктику та культуру Півночі.

Центральна бібліотека Oodi

Сучасний культурний простір у серці Гельсінкі з інноваційним дизайном і креативною атмосферою.

Гельсінський собор

Символ столиці, розташований на Сенатській площі – ідеальне місце для знайомства з містом.

Каплиця мовчання Камппі

Мінімалістичний простір тиші й спокою посеред жвавого міського життя.

Парк Еспланаді

Зелений бульвар у центрі Гельсінкі, популярний для прогулянок, відпочинку та міських подій.

