Серед місць, де найскладніше зловити вдалий момент для фото, лідирують Таймс-сквер у Нью-Йорку, Ейфелева вежа у Парижі та фонтан Треві у Римі, пише Express. Головною проблемою є нескінченний потік туристів, які потрапляють у кадр.

У яких місцях найважче зробити фото?

В одному з опитувань взяло участь 2 тисячі дорослих мандрівників. Воно показало, що заради "чистого" кадру майже 30% туристів готові прокинутися ще до 6 ранку, щоб встигнути до напливу людей.

Кожен п’ятий зізнався в тому, що в окремих місцях був змушений стояти в черзі понад годину заради одного фото. Рекордсменом за часом очікування став Тадж-Махал в Індії.

До списку локацій, де практично неможливо зняти кадр без перехожих потрапили Мона Ліза у Луврі, Колізей у Римі та Букінгемський палац у Лондоні. Не гарантують вдалого кадру навіть такі масштабні об’єкти як Велика Китайська стіна чи Ніагарський водоспад.



Колізей переповнений туристами / Фото Unsplash

Згідно з дослідженнями, 21 % мандрівників дратується, коли їхні світлини псують інші люди, а 55% нарікає на складність видалення випадкових перехожих під час редагування знімків.

Майже половина туристів під час мандрівок думають про кадр для соцмереж, але у більшості випадків все обертається розчаруванням. Якщо з першої спроби не вдається зробити фото, то мандрівники повертаються вдруге.

Повний список місць, де складно зробити фото без натовпу:

1. Таймс-сквер – Нью-Йорк, США;

2. Ейфелева вежа – Париж, Франція;

3. Фонтан Треві – Рим, Італія;

4. Мона Ліза – Лувр, Париж;

5. Букінгемський палац – Лондон, Велика Британія;

6. Тадж-Махал – Агра, Індія;

7. Колізей – Рим, Італія;

8. Велика Китайська стіна (Баладін) – Китай;

9. Ніагарський водоспад – США;

10. Перехрестя Сібуя – Токіо, Японія.

До слова, українська мандрівниця @achkasova.a підіймалася на символ Франції та поділилися корисною інформацією. На Ейфелеву вежу можна піднятися пішки або ліфтом, причому квитки на вершину швидко розпродаються, особливо влітку та святкові дні, тому на це варто звернути увагу. На вежу можна піднятися декількома способами:

пішки до другого рівня за 14,5 євро,

ліфтом до другого рівня за 23,1 євро,

на саму вершину ліфтом за 37 євро.

Туристка порадила обирати квитки на другий рівень. З нього відкривається найкращий краєвид на Париж.

