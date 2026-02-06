Украинская туристка Takehhshaya в своем видео рассказала о бесплатной смотровой площадке в Праге.

Где расположена бесплатная смотровая площадка в Праге с панорамой на 360 градусов?

В своем видео украинская путешественница рассказала об уникальном месте в Праге – ресторан-бар Fly Vista на последнем, 8-м этаже здания, откуда открывается полная панорама города на 360 градусов.

По ее словам, это лучшая точка для фото, и туристы могут подняться на балкон совершенно бесплатно, сделать снимки и насладиться видом. По желанию посетители могут приобрести коктейли в баре или просто посидеть в ресторане на нижнем этаже.

График работы:

Понедельник – Среда: 7:30 – 01:00;

Четверг – Пятница: 7:30 – 03:00;

Суббота: 8:30 – 03:00;

Воскресенье: 8:30 – 01:00;

Адрес расположения: Národní 63/26, 110 00 Nové Město, Praha 1.

Все дополнительные детали можно узнать на официальной странице ресторана.

