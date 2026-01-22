Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію Rfi_uk.

Які зміни з'явились у 2026 щодо перевезення повербанків на борту літака?

Через ризик займання літієвих батарей правила перевезення повербанків у літаках посилили у всьому світі. Основне правило: повербанки дозволено брати лише в ручній поклажі, з обмеженнями щодо потужності.

До 100 Ват/година – без обмежень.

– без обмежень. 100 – 160 Ват/година – залежить від авіакомпанії (може бути дозволено або заборонено).

– залежить від авіакомпанії (може бути дозволено або заборонено). Понад 160 Ват/година – повністю заборонено.

Під час польоту повербанки не можна використовувати, заборонено заряджати від них пристрої або підключати до бортового USB. Деякі авіакомпанії, особливо в Азії, можуть мати ще суворіші правила, а в деяких аеропортах повербанки без маркування або з пошкодженим корпусом вилучають під час контролю.

Тому перед поїздкою обов'язково перевіряйте об'єм повербанка та правила конкретної авіакомпанії, щоб не залишитися без нього вже в аеропорту.

У січні минулого року на борту Airbus A321 авіакомпанії Air Busan сталася пожежа, спричинена повербанком, який був захований у верхньому відсіку літака. На щастя, літак ще стояв на землі, коли спалахнуло полум'я, пише Euronews.

Влада з'ясувала, що саме обвуглений повербанк став причиною інциденту. Весь фюзеляж літака охопило вогнем всього за кілька хвилин, проте пасажирам вдалося безпечно евакуюватися за допомогою аварійних гірок.

Цей випадок змусив авіаційні служби безпеки по всьому світу переглянути правила перевезення повербанківта та посилити заходи для мінімізації ризику пожеж на борту.

Про які ще заборони повинні знати туристи?