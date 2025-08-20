Туристи звикли думати, що вони можуть фотографувати будь-які історичні пам'ятки чи ходити в пляжному одязі в громадських місцях, якщо це курортний відпочинок. Однак у деяких країнах за це можуть оштрафувати, і виправдання в стилі "ми про це не знали" не допоможуть, розповідає 24 Канал, посилаючись на Daily Mail.

Які заборони поширюються на туристів у популярних країнах?

ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах заборонено фотографувати урядові будівлі та військові об'єкти. Біля них туристам краще навіть не затримуватися.

"Спостереження за птахами чи літаками можуть неправильно зрозуміти, особливо поблизу військових об'єктів, урядових будівель та аеропортів", – мовиться у виданні.

Греція

Туристкам, які відвідують Грецію, слід подбати про належне взуття, коли вони захочуть відвідати історичні пам'ятки. З 2009 року високі підбори заборонені в Афінах, зокрема в межах Акрополя, та біля театру Епідавра.

За недотримання цього правила можуть оштрафувати на 900 євро.

Італія

Перебуваючи у Венеції, відвідувачі часто так зачаровуються голубами, що хочуть їх погодувати. Однак місцева влада наголошує, що це категорично заборонено робити.

Годування голубів заборонили ще у 2008 році, тоді ж, коли "згорнули" продаж і розповсюдження спеціального зерна. Річ у тім, що птахи через постійні підгодовування ставали надокучливими й почали клювати статуї історичного значення.



Туристка з голубами в Мілані / Фото Pexels

Сінгапур

Імпорт, продаж чи навіть просто перевезення жуйки в цій країні є незаконним. Закон діє, щоб зберігати чистоту та запобігати пошкодженню тротуарів. У Сінгапурі можна возити лише зубну жуйку й лише за наявності медичного рецепта.

Єгипет

Це не єдина країна, яка забороняє використання дронів. Штраф за порушення цього правила може становити від 6 до понад 600 євро. На зйомку дроном треба мати спеціальний дозвіл.

Мальдіви

За межами курортних островів та на пляжах, де здебільшого відпочивають місцеві, не можна бути відкрито одягненими. Зокрема, туристки "повинні мати закриті руки та верхню частину ніг під час купання". Мальдіви – переважно мусульманська країна.