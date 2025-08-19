Ліцензований гід у Римі та Ватикані Олег Андрушко попередив туристів, як не розчаруватися у "вічному місті". Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Чому Рим не місце для взуття на підборах?

Є один нюанс, який впливає на загальне враження від будь-якої подорожі – це зручне взуття. Навіть найкрасивіше місто з унікальними краєвидами може розчарувати, якщо ви страждатимете через натерті мозолі. Саме тому Андрушко попередив туристів, що у Римі дуже багато вузеньких брукованих вуличок та крутих сходів.

Гід не раз бачив туристок, які йшли босоніж і несли свої туфлі на підборах у руках, адже ті просто застрягали між бруківкою і ламалися. Щоб побачити Рим і сповна насолодитися його архітектурою, обирайте зручне взуття, а підбори можете залишити вдома або ж, якщо дуже хочеться, одягти на вечерю у ресторан.

Як не розчаруватися у фонтані Треві?

Гід згадав і про культовий фонтан Треві, який вже не є таким романтичним місцем, як раніше. При цьому сам фонтан не змінився – він такий же ідеальний та розкішний.

Тепер не можна просто підійти до лінії води. Частина простору перед фонтаном перетворилася на чергу, і щоб наблизитися, потрібно інколи чекати 10 – 15 хвилин,

– зазначив Андрушко.

За його словами, колись момент біля фонтана Треві був більш спонтанним і красивим. Туристи просто підходили до нього, милувалися архітектурою, робили фото і кидали монетку. Тепер усе дуже контрольоване і малодоступне через величезний натовп туристів. Гід навіть побоюється, що через ажіотаж вхід до фонтану Треві можуть зробити платним.

Тому, перед тим, як йти милуватися фонтаном, краще не будувати даремних ілюзій про це місце.

До речі, раніше ми писали про туристку, яка не спала пів ночі, щоб прийти до фонтану Треві і зробити красиве фото без інших людей, але у результаті пам'ятка все одно виявилася заповнена відвідувачами.