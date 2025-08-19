Лицензированный гид в Риме и Ватикане Олег Андрушко предупредил туристов, как не разочароваться в "вечном городе". Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Почему Рим не место для обуви на каблуках?

Есть один нюанс, который влияет на общее впечатление от любого путешествия – это удобная обувь. Даже самый красивый город с уникальными видами может разочаровать, если вы будете страдать из-за натертых мозолей. Именно поэтому Андрушко предупредил туристов, что в Риме очень много узких мощеных улочек и крутых лестниц.

Гид не раз видел туристок, которые шли босиком и несли свои туфли на каблуках в руках, ведь те просто застревали между брусчаткой и ломались. Чтобы увидеть Рим и сполна насладиться его архитектурой, выбирайте удобную обувь, а каблуки можете оставить дома или, если очень хочется, одеть на ужин в ресторан.

Как не разочароваться в фонтане Треви?

Гид вспомнил и о культовом фонтане Треви, который уже не является таким романтическим местом, как раньше. При этом сам фонтан не изменился – он такой же идеальный и роскошный.

Теперь нельзя просто подойти к линии воды. Часть пространства перед фонтаном превратилась в очередь, и чтобы приблизиться, нужно иногда ждать 10 – 15 минут,

– отметил Андрушко.

По его словам, когда-то момент возле фонтана Треви был более спонтанным и красивым. Туристы просто подходили к нему, любовались архитектурой, делали фото и бросали монетку. Теперь все очень контролируемое и малодоступное из-за огромной толпы туристов. Гид даже опасается, что из-за ажиотажа вход в фонтан Треви могут сделать платным.

Поэтому, перед тем, как идти любоваться фонтаном, лучше не строить напрасных иллюзий об этом месте.

