Туристы привыкли думать, что они могут фотографировать любые исторические памятники или ходить в пляжной одежде в общественных местах, если это курортный отдых. Однако в некоторых странах за это могут оштрафовать, и оправдания в стиле "мы об этом не знали" не помогут, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Mail.

Обратите внимание Как не испортить поездку в Рим: гид предупредил туристов

Какие запреты распространяются на туристов в популярных странах?

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах запрещено фотографировать правительственные здания и военные объекты. Возле них туристам лучше даже не задерживаться.

"Наблюдение за птицами или самолетами могут неправильно понять, особенно вблизи военных объектов, правительственных зданий и аэропортов", – говорится в издании.

Греция

Туристкам, которые посещают Грецию, следует позаботиться о надлежащей обуви, когда они захотят посетить исторические достопримечательности. С 2009 года высокие каблуки запрещены в Афинах, в частности в пределах Акрополя, и возле театра Эпидавра.

За несоблюдение этого правила могут оштрафовать на 900 евро.

Италия

Находясь в Венеции, посетители часто так очаровываются голубями, что хотят их покормить. Однако местные власти отмечает, что это категорически запрещено делать.

Кормление голубей запретили еще в 2008 году, тогда же, когда "свернули" продажу и распространение специального зерна. Дело в том, что птицы из-за постоянных прикормок становились надоедливыми и начали клевать статуи исторического значения.



Туристка с голубями в Милане / Фото Pexels

Сингапур

Импорт, продажа или даже просто перевозка жвачки в этой стране является незаконным. Закон действует, чтобы сохранять чистоту и предотвращать повреждение тротуаров. В Сингапуре можно возить только зубную жвачку и только при наличии медицинского рецепта.

Египет

Это не единственная страна, которая запрещает использование дронов. Штраф за нарушение этого правила может составлять от 6 до более 600 евро. На съемку дроном надо иметь специальное разрешение.

Мальдивы

За пределами курортных островов и на пляжах, где в основном отдыхают местные, нельзя быть открыто одетыми. В частности, туристки "должны иметь закрытые руки и верхнюю часть ног во время купания". Мальдивы – преимущественно мусульманская страна.