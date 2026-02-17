Відомий пляж Reynisfjara, популярний завдяки чорному вулканічному піску і базальтовими колонами, сильно змінився 10 лютого 2026 року після зими з сильними штормами, розповідається в NDTV Travel.
Чорний пляж Ісландії майже зник через сильну зимову ерозію: що про це відомо?
Велика частина піску змилася, а деякі ділянки вздовж берега обвалилися, через це доступ до печер і базальтових колон тимчасово обмежений. Експерти пояснюють, що незвичайні східні вітри та високі хвилі перенесли пісок на захід, і природний бар'єр гори Reynisfjara перешкоджає його поверненню.
Як виглядає пляж зараз / фото з фейсбуку Reykjavik, ICELAND Travel / Vacation
Місцеві кажуть, що такого швидкого перетворення пляжу вони не бачили раніше. Зараз берег виглядає зовсім інакше, ніж пам'ятають туристи, але фахівці сподіваються, що згодом при зміні вітрів і спокійних сезонах ландшафт може частково відновитися.
Незважаючи на останні зміни, ситуація на пляжі не така критична, як здається. Фотографиня Ranbjargar у своєму пості в інстаграмі пояснює, що зимові штормові хвилі зсунули берегову лінію, тож пройти так далеко, як раніше, вже не можна.
Про пляжі Reynisfjara / інстаграм ranbjargar
Проте чорний пісок залишився чорним, базальтові колони стоять, а скелі усе ще здіймаються з океану. Такі зміни природні: штормові хвилі переносять пісок, пляжі змінюють форму, і часто він повертається назад.
Але якщо вже на те пішло, близькі хвилі роблять небезпечні селфі прямо на краю майже неможливими. І це добре, адже тут уже траплялися смертельні випадки,
– пише вона.
