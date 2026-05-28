Мовиться про острів Іцукусіма у префектурі Хіросіма, розташований усього за 20 кілометрів від цього мегаполіса. Територію острова місцеві вважають священним тілом божества, і 24 Канал розповість про все це докладніше.

Чому статус Іцукусіми священний та які там є суворі обмеження для людей?

Містична історія острова тримається на синтоїстській концепції кегаре, духовної нечистоти, де смерть та кров є найбільшою скверною. Раніше Іцукусіму вважали настільки священною, що впродовж століть звичайним людям взагалі забороняли ступати на його землю – аби не порушувати спокій богів.

Навіть знамените святилище Іцукусіма з його гігантськими 16-метровими червоними воротами побудували на палях у воді, але не на землі острова. Це зробили для того, щоб паломники могли наближатися до божеств на човнах, без дотиків ногами до священного суходолу.

До сьогодні правила трохи пом'якшили, але – залишилося найсуворіше табу на смерть і народження. Іншими словами, вагітні жінки на останніх термінах та смертельно хворі люди зобов'язані негайно покинути острів.

Був лише один випадок в історії, коли на Міядзімі пролилася кров – під час легендарної битви у 1555 році. Тоді хитрий стратег Морі Мотонарі заманив на острів армію свого суперника, де вщент розгромив того. Проте перемога залишила на священній землі тіла близько 4700 воїнів, що загрожувало гнівом богів. Мотонарі наказав вивезти абсолютно всі трупи на материк, зрізати та викинути у море весь закривавлений ґрунт, а будівлі святилища ретельно вимити.

Зверніть увагу: Іцукусіма (Itsukushima) – це офіційна географічна назва острова, а Міядзіма (Miyajima) – назва розмовна, але значно популярніша, і дослівно означає "Острів святині". Площа ж його ледь перевищує всього 30 квадратних кілометрів.

Як працює закон проти смерті та народження на Міядзімі у наші дні?

Офіційне юридичне оформлення суворих релігійних правил відбулося у 1878 році, коли жерці святилища законодавчо закріпили заборону на смерть та народження на території Іцукусіми. Відтоді на острові не було зафіксовано майже жодної офіційної смерті чи народження, а місцеві жителі сприймають це не як обмеження прав, а як вияв глибокої поваги до своєї релігії.

Туристам варто ж урахувати, що на острові дійсно немає жодної лікарні з пологовим відділенням чи цвинтаря, тому навіть у разі екстреної ситуації доводиться покладатися на поромне сполучення з материком. Добре, що туди лише 20 кілометрів і не надто довго добиратися (пором курсує кожні 15 хвилин, дорога займає 10 хвилин).

Не всі смерті можливо передбачити, і вони таки траплялися – але ховають померлих не на острові. Портал Hatsukaichi Tourism Association розповідає про унікальну пам'ятку – статую Мукае Дзідзо (Mukae Jizo), яка раніше стояла у воді біля порту Міядзімагуті.

Цей кам'яний монумент служив духовним маяком – човни з Іцукусіми з тілами померлих остров'ян робили кілька кіл навколо статуї, щоб набути змоги спочити на материковому цвинтарі. Про все це також розповідають у Музеї історії та фольклору Міядзіми, без відвідин якого мало яких турист залишає острів.

Чому Іцукусіма стала потужним магнітом для туристів?

Звісно, думка про місце, де за сотні років не поховали жодної людини, інтригує туристів, але суворі табу для людей – це не єдина особливість Іцукусіми. Тут ще й дика природа почувається абсолютно вільно.

На острові заборонено орати землю та рубати дерева – тож там зберігся первісний тисячолітній ліс. Заборонено також полювати чи в інший спосіб шкодити тваринам – тож, як зазначає портал Into Japan, місцеві плямисті олені, священні посланці богів, безперешкодно гуляють вулицями, випрошуючи ласощі у туристів.

Окрім спілкування з фауною, мандрівники приїжджають сюди, щоб піднятися на священну гору Місен заввишки 535 метрів (на вершині стоїть буддійський храм і Невгасимий вогонь, що горить безперервно понад 1200 років). А ще більше – щоб помилуватися фантастичним видовищем, коли під час припливу великі ворота торії та саме святилище здаються підвішеними у повітрі над морськими хвилями.

Варто знати, що станом на 2026 рік вхід у зовнішні двори святилища на Міядзімі безплатний, квиток же до головних залів і галерей коштує 300 єн для дорослих (82 гривні приблизно), а для дітей удвічі менше. І якщо будете мандрувати до Японії, обов'язково додайте цю локацію до свого списку must-visit – такий досвід залишається з людиною назавжди.

