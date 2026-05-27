Зокрема, дивовижне видовище охопить території Гренландії, Ісландії, Іспанії та Португалії, де на кілька хвилин посеред дня настане повна темрява. Як повідомляє The New York Times, смуга затемнення простягнеться приблизно на 8 260 кілометрів від арктичних широт до Середземного моря, даруючи глядачам незабутні емоції на заході сонця.

Плануючи подорож заради того, щоб побачити повну фазу, варто заздалегідь подумати про примхи погоди. Наприклад, в Ісландії небо часто затягують хмари, тоді як в Іспанії, швидше за все, буде ясно, але спекотно. Оскільки дві третини шляху цього затемнення пролягають над океаном, чудовим варіантом для спостереження може стати морський круїз.

Як готується до затемнення Ісландія?

Рейк'явік, столиця Ісландії, вперше з 1433 року опиниться на прямому шляху повного затемнення. Щоправда, через розташування, місто отримає лише близько хвилини занурення у темряву. Проте повна фаза триватиме трохи понад дві хвилини на півостровах Вестфірдір та Снайфедльснес, що розташовані за кілька годин їзди на північ від Рейк'явіка.

Повну фазу затемнення можна спостерігати на півострові Снайфедльснес / Фото wirestock

У селі Хедліссандур та навколо нього, поблизу краю півострова Снайфедльснес, фестиваль "Iceland Eclipse 2026" пропонує п'ять днів наукових та мистецьких програм. Гості зможуть послухати бесіди з астронавтами, вченими та відомим кінорежисером Дарреном Аронофскі. Квитки на фестиваль стартують від 888 доларів (близько 39 тисяч гривень за актуальним курсом), а проживання та додаткові екскурсії, як-от політ на гелікоптері до льодовикового вулкана, оплачуються окремо.

Ближче до Рейк'явіка співачка Бйорк зустрічатиме затемнення одноденним фестивалем "Echolalia". Там заплановані діджей-сети від неї та Arca, а також виступи Sideproject, Ronja та інших виконавців. Захід відбудеться в парку скульптур у Хабнарфьордюрі, де відвідувачі зможуть насолодитися 1 хвилиною 4 секундами темряви. Квитки коштують близько 120 доларів (5 300 гривень) і включають вхід на виставку Бйорк у Національній галереї Ісландії.

Зверніть увагу! Для Ісландії це буде перше повне сонячне затемнення з 1954 року, тому місцеві жителі очікують на справжній туристичний бум.

Де найкраще спостерігати за явищем в Іспанії та Португалії?

Шлях повної фази проходить через Піренейський півострів від північно-західного узбережжя до Балеарських островів Майорка та Ібіца, а також включає невелику частину північно-східної Португалії.



Сонячне затемнення пройде й до Ібіци / Фото wirestock

Для любителів гірських рейвів є два варіанти поблизу центральної лінії. Фестиваль "Iberia Eclipse Festival" проведе п'ять днів звуку та мистецтва неподалік від Вінуеси, де глядачі перебуватимуть у темряві протягом 1 хвилини 42 секунд. Квитки коштують від 240 євро (майже 13 тисяч гривень). Трохи ближче до Мадрида, у гірськолижному містечку Ла-Пінілья, фестиваль "Astral Plane" пропонує три дні художніх інсталяцій та електронної музики на трьох сценах, одна з яких розташована на вершині гори.

Міста Леон, Паленсія та Бургос є одними з найкраще розташованих в Іспанії – у кожному з них темрява триватиме близько 1 хвилини 45 секунд. Сарагоса перебуватиме в повній фазі близько півтори хвилини. Те саме стосується острова Майорка, де центральна лінія проходить прямо через столицю острова, Пальму. Це чудове місце, адже затемнення відбудеться під час заходу сонця над морем.