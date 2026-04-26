Земля на 20 кілометрів довкіл і більше стала зоною відчуження, здавалося б, на десятки років уперед – але Фукусіма обрала інший шлях. Завдяки ravelandtourworld.com розповідаємо про це докладніше.

Фукусіма у 2026: як колишня зона відчуження перетворилася на туристичний напрямок?

У 2026 році японська префектура Фукусіма відкрита для туристів і активно запрошує їх. Переважно – просто відпочити, але й також побачити, що зараз відбувається з місцем, де сталася масштабна ядерна катастрофа у 2011 році.

Фукусіма за 15 років зазнала значного відновлення. Більшість евакуаційних наказів із часом скасували – звісно, після масштабної дезактивації (це зняття верхнього шару ґрунту та багаторічні заходи радіаційного очищення). Відтак люди не тільки повернулися у чимало домівок, але й туди поїхали туристи.

Головний туристичний маршрут фукусімської зони відчуження пролягає через Наміє, Одаку та Футабу – колишні міста-привиди. Тур стартує зараз зручно, на залізничних станціях поруч, адже лінію Дзьобан між Токіо і Сендаєм повністю відновили у 2020 році.

Вартість гіда – приблизно 10 000 єн (трохи більш як 2700 гривень) на особу. Якщо хтось переживає щодо дози радіації, то його заспокоюють простими цифрами – за шестигодинний тур людина зазнає менш як 1 мікрозіверта, що приблизно вдесятеро менше за один рентгенівський знімок.

Маршрут має кілька ключових зупинок:

Перша – початкова школа Укедо в Намії. Це будівля, змита цунамі та збережена як меморіал на березі океану.

Друга – Меморіальний музей Великого землетрусу Сходу Японії та ядерної катастрофи у Футабі. Тут серйозна експозиція, де показують обидві трагедії одночасно – стихійну і технологічну.

І третя – траса Route 6 крізь залишки зони відчуження. Тут у далечині можна побачити силует АЕС "Фукусіма-Дайіті" і тисячі мішків із забрудненим ґрунтом.

Зауважимо, Фукусіма не схожа на Чорнобильську зону з її атмосферою апокаліпсиса. Це живе місце, де поряд із мертвими будинками зводять нові, де жителі повертаються і де питання "що далі?" звучить голосніше, ніж "що сталося?"

До того ж у префектурі для туристів є багато інших цікавинок. Це замок Цуругаджо – одна з найкраще відновлених самурайських фортець, або село Оучідзюку з духом "старої Японії" часів Едо. А ще тисячолітня вишня Тіхіроку Сіракава у Мікару, до якої туристи їдуть з усієї країни. І як не згадати кратерне озеро Гошікі-Нума, "П'ять кольорів", із незвичайною мінералізованою водою бірюзово-смарагдових відтінків.

Які ще місця ядерних аварій були доступними для туристів?

Чорнобиль, Україна. Вибух на ЧАЕС 26 квітня 1986 року виділив радіації майже у 10 разів більше, ніж аварія на Фукусімі. Наслідки також були значно масштабнішими: постраждали мільйони людей, зона відчуження охопила близько 2600 квадратних кілометрів, а загальна площа радіоактивного забруднення в Україні у 12 областях перевищила 50 тисяч квадратних кілометрів.

Радянський Союз намагався приховати катастрофу, і лише через дві доби світ дізнався про неї. Та й то радше випадково – через шведську АЕС "Форсмарк", де несподівано спрацювали радіаційні датчики, фіксуючи радіоактивний пил із СРСР.

Нині зона закрита для відвідувачів – через повномасштабну війну, до якої вдалася агресивна Росія проти нашої держави. Але Україна вже підписала меморандум про відновлення туризму у Чорнобилі після перемоги.

Три-Майл-Айленд, США. 28 березня 1979 року у Пенсільванії на цій американській АЕС через відмову помп системи охолодження і помилки операторів розплавилося 53% активної зони другого реактора. На щастя, захисна оболонка витримала і майже не випустила назовні радіації. І все одно ліквідація наслідків тривала 14 років.