Мовиться про Орбіту під Чигирином. І 24 Канал із посиланням на Telegraf розповість про неї докладніше.

Також на Черкащині Цей розкішний палац розкинувся на острові посеред річки Рось, і ось чим іще він вражає

Чому місто Орбіта під Чигирином вабить екстремальних туристів?

Місто Орбіта лежить неподалік Чигирина. Утім, це вже давно не місто. Як зазначає DW, станом на сьогодні Орбіта не має якогось офіційного статусу та фактично є лише однойменною вулицею села Вітове.

Орбіта є покинутим селищем енергетиків біля майданчика недобудованої Чигиринської АЕС.​ Будівництво тут стартували на початку 1980‑х, мало постати місто-супутник для понад 20 тисяч працівників станції.

Поки все було гаразд, звели кілька дев'ятиповерхівок, гуртожитки, школу, дитсадок та об'єкти інфраструктури. Але після аварії на ЧАЕС та суспільного тиску у 1989 році будівництво Чигиринської АЕС зупинили, а разом із ним застигло й місто.

Відтак частину будинків так і не заселили, інші ж поступово спорожніли. Зараз тут живуть менш як 200 людей у кількох будинках серед порожніх багатоповерхівок, зарослих дворів та закритих магазинів. Усе це створює відчуття повноцінного міста-привида.​

Орбіта – місто-привид під Чигирином: дивіться відео alina.hliebko

До Орбіти веде відносно збережена бетонна дорога через сосновий бір від траси на Чигирин. Останній відрізок проходить дамбою вздовж Кременчуцького водосховища, тож і краєвиди тут красиві.

Загалом, варто відвідати цю техногенну пам'ятку радянської гігантоманії. Лише слід дотримуватися правил безпеки у покинутих будівлях і поважати місцевих, для яких це не декорації, а дім.

Які ще туристичні магніти Черкащини варто відвідати?