У столиці працює музей, у колекції якого є вишукані сукні, корсети, аксесуари та деталі гардероба різних століть, які дозволяють зазирнути у світ аристократичної моди минулого. Атмосфера тут настільки особлива, що легко уявити себе гостем світського балу з улюбленого серіалу. Роликом з цього музею поділилися на тікток-сторінці @kyivmania.

Читайте також Обід за 5 євро: українка відвідала 70 країн і назвала 3 з найдешевшими цінами

Де побачити музей у стилі "Бріджертонів"?

Мовиться про приватний музей історичного костюма та стилю, створений дизайнеркою Вікторією Лисенко. Він розташований на Бутишовому провулку, 23. За словами авторки відео, тут панує особлива атмосфера, яка точно сподобається всім шанувальникам серіалу.

Тут цілий світ вечірніх балів та таємниць європейських аристократів. Вбрання, в яких дами і джентльмени ходили на танці, гуляли садами і брали шлюб. Тут є навіть те, що панянки ретельно приховували під своїми сукнями,

– сказала авторка відео.

Найвигідніше йти у музей вдвох – адже один дорослий квиток коштує 190 гривень, а квиток для пари – 290 гривень. Студенти та учні можуть потрапити у музей за 85 гривень, а військові – безкоштовно.

У Києві є музей у стилі "Бріджертонів": відео

Чому музей закривали?

На сайті Victoria Museum зазначено, що музей присвячений міській моді 1830 – 1920-х років – тут представлена приватна колекція Вікторії Лисенко. Музей розташований в історичному будинку 19 століття і працює з 2017 року.

Щоправда, у квітні минулого року музей зачинявся. Причиною стала низька відвідуваність – дохід не покривав навіть базові витрати. Свої двері для відвідувачів він знову відкрив лише в лютому цього року.

До речі, такий самий музей Вікторії Лисенко можна побачити у Барселоні.

На яких локаціях знімали "Бріджертони"?

Серіал "Бріджертони" знімали у Великій Британії і більшість локацій, які стали знімальним майданчиком для стрічки, можна побачити у реальному житті. Серед них: