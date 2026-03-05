Користувачка тіктоку під ніком @nast.anst назвала 3 країни з найдешевшими цінами. Однак це зовсім не означає, що вони нецікаві чи некрасиві. Навпаки – це дуже колоритні країни.

Українка відвідала 70 країн: які були найдешевші?

Казахстан. Це країна з неймовірною природою і красивими горами. За словами Анастасії, у Казахстані їй навіть було цікавіше, ніж у Європі.

Обід у Казахстані в середньому коштує 6 – 10 євро;

ніч у готелі – 35 – 50 євро;

таксі – 2 – 4 євро.

Частково визнана держава Косово. Українка була особливо вражена гостинністю місцевих мешканців.

Обід у Косово коштує 7 – 10 євро;

ніч у готелі 30 – 45 євро;

таксі 3 – 5 євро.

Узбекистан. Ця країна займає особливе місце в серці мандрівниці і входить у п'ятірку її улюблених.

Обід в Узбекистані обійдеться у 5 – 8 євро;

ніч у готелі 25 – 40 євро;

таксі 1,5 – 3 євро.

Що такого є в Узбекистані, що українка закохалася в цю країну?

Як пише Enchanting Travels, Узбекистан – найдоступніша країна Центральної Азії. Тут можна зануритися в історію та помилуватися захопливою ісламською архітектурою міст Великого шовкового шляху – Бухара, Самарканд та Хіва. Або ж можна вирушити в сільську місцевість, щоб дослідити красиві ландшафти та історичні села.

В Узбекистані обов'язково треба побачити Ічан-Калу – історичне внутрішнє місто Хіви, яке оточене величними стінами. Цей музей просто неба залишається недоторканим останні 100 років і належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Особливо атмосферною є прогулянка на заході сонця, коли сонячні промені відбиваються від бірюзової плитки мінарету Калта Мінор.

Площа Регістан у Самарканді – це ще один must visit країни. Як і колоритний ринок Чорсу у Ташкенті.



Історична частина Хіви / Фото Depositphotos

Куди ще можна спланувати бюджетну мандрівку?