Ви, ймовірно, навіть не здогадувалися, що найбільше озеро на Землі має назву моря, розповідає Discover Wildlife. Та ще більш дивовижним є те, наскільки унікальною є ця водойма і яку насичену історію вона має.

Дивіться також Це був найгостинніший народ Азії з містами, набагато старшими за Рим: найцікавіше про Іран

Яке озеро межує аж з 5 країнами?

Каспійське море вважається найбільшим озером у світі, хоча його назва може вводити в оману. Попри те, що водойму називають морем, вона не має прямого зв'язку зі Світовим океаном, тому вчені класифікують її саме як озеро. Воно утворилося 30 мільйонів років тому, приблизно в той же час, що і Чорне та Аральське моря.



Каспійське море / фото Live Science

Розташоване в Євразії та межує одразу з п'ятьма країнами: Казахстаном, Росією, Туркменістаном, Іраном і Азербайджаном. Його площа становить приблизно 386 тисяч квадратних кілометрів, а це, для розуміння масштабів, навіть більше за територію Японії.

Найглибша точка водойми сягає понад 1 000 метрів, а за обсягом води вона містить близько третини всієї внутрішньої поверхневої води Землі. Це також найбільше солоне озеро на планеті. У Каспійському морі налічується близько 50 островів, а сама водойма є важливим центром біорізноманіття.

Каспійське море є одним із головних світових центрів виробництва ікри – дорогого делікатесу, відомого у всьому світі, розповідає Marine Insight. Ікрою називають солону ікру риб, найчастіше осетрових, хоча іноді до цього поняття відносять ікру інших видів, наприклад лосося. Традиційно термін "ікра" використовують саме для продукції, що походить із Каспійського та Чорного морів, де мешкають різні види осетрових.

Ікрою називають солону ікру риб, найчастіше осетрових / фото Canva

Дивіться також Це маловідоме місто розташоване у долині поміж вулканів стає популярним серед туристів

Історія цього делікатесу сягає щонайменше 10 століття, коли ікру почали активно добувати в регіоні Азовського моря та постачати до Європи. Зараз же ікра залишається одним із найдорожчих продуктів у світі. Наприклад, 1 кілограм ікри осетра-альбіноса може коштувати близько 34 500 доларів, тоді як ікра дикого осетра білуги продається більш ніж за 16 000 доларів за кілограм.

Каспійське море також є домом для великої кількості унікальних видів флори та фауни, багато з яких перебувають під охороною для збереження екосистеми. Археологічні дослідження свідчать, що 50 – 100 тисяч років тому у цих водах могли мешкати дельфіни, морські свині та навіть кити. На це вказують також печерні та наскельні зображення того часу, де зображені ці морські тварини, які, ймовірно, були значно більшими за сучасні види.

Які є ще незвичайні озера в Україні?