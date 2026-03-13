Саме тут придумали перший у світі системний алфавіт, і саме тут стоїть місто Бейрут, що постійно відроджується після страшних криз – такий собі "Фенікс Близького Сходу". Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Вранці на лижі, ввечері на пляж, вночі у бомбосховище: найцікавіше про сучасний Ізраїль

8000 років міської цивілізації й вино, що п'ють з часів Фінікії: який він, справжній Ліван?

Найважливіша частина історії Лівану для людської цивілізації – це фінікійська. Саме мешканці цього узбережжя у X – IX століттях до нашої ери розробили перший у світі системний алфавіт, що став прабатьком грецького, латинського, арабського, єврейського і кириличного письма. Назва міста Біблос, до слова, походить від грецького слова "книга", адже саме через цей порт єгипетський папірус постачали до Еллади.

Варто знати й про Баальбек у долині Бекаа, що починався як фінікійське культове місце, але величі досяг за часів Римської імперії. З I століття до нашої ери по III століття тут зводили один із наймасштабніших храмових комплексів усього античного світу. На території Лівану свої сліди залишали Візантія, арабські халіфати, хрестоносці, мамлюки, Османська імперія, навіть Франція після Першої світової війни. Незалежність країна здобула у 1943 році, та відтоді, як кажуть самі ліванці, "ніколи не нудьгує зі своєю долею".

Ліван за 80 років незалежності пережив громадянську війну, ізраїльські вторгнення, сирійську окупацію, вбивство прем'єра Харірі у 2005, глибоку фінансову кризу з 2019 року, коли ліванський фунт знецінився на 95%, катастрофічний вибух у порту Бейруту у 2020. І от просто зараз, у 2026, переживає новий збройний конфлікт.

Щодо географії: Ліван займає лише трохи більш як 10 тисяч квадратних кілометрів, це менше за площу Закарпаття. Але у цих межах – неймовірне розмаїття рельєфу: вузька прибережна смуга Середземного моря круто підіймається на захід до хребта Ліванських гір із вершинами до 3000 метрів, потім родюча долина Бекаа, а потім знову гори – хребет Антиліван на кордоні з Сирією.

Усі найнеймовірніші краєвиди Лівану та цікаві факти про країну: дивіться відео truehorizons66

Тут маємо фантастичний туристичний бонус: взимку і навесні в горах – лижні курорти (Мзаар, Фарайя), а вже за годину їзди вниз – пляжі Середземного моря. У долині Бекаа ж лежать родючі ґрунти одного з найстаріших винних регіонів світу – ліванське вино виробляють безперервно понад 5000 років, а сучасні марки Château Ksara і Château Musar відомі далеко за межами Близького Сходу.

Для туристів тут є дуже багато цікавинок. Тільки об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як вказано на сайті Організації, Ліван має п'ять, і це сильний показник для країни такого розміру.

Передовсім – Біблос (Джбейль), претендент на звання найстарішого безперервно населеного міста планети, адже перші рибальські поселення тут датовані 8 – 7 тисячоліттями до нашої ери. На невеликій площі, як вказує responsibletravel.com, тут збереглися залишки всіх епох одночасно – фінікійські храми, перські укріплення, римська дорога й амфітеатр, візантійські церкви й масивний замок хрестоносців XII століття. Сьогодні тут є ще й стильний приморський курорт зі старою гаванню, ресторанами на воді й виноробнями поруч.

Далі Баальбек – архітектурне диво. Тут стоїть храм Юпітера, розмах якого шокував сам давній Рим – адже комплекс став найбільшим у всій Римській імперії. Одна з особливостей – платформа складена з блоків вагою до 800 тонн кожен, і дотепер ніхто точно не знає, як їх підняли та встановили. Поряд також храм Вакха, один із найкраще збережених римських храмів планети з різьбою левів і биків, абсолютно чіткою через 2000 років.

Мандрівник розповів про 15 топових місць Лівану: дивіться відео NomacGuides

Також у списку ЮНЕСКО є стародавній Тир (Сур) із римськими іподромом і некрополем, Анджар – єдине суто омеядське місто-фортеця VIII століття, і Долина Кадіша з "Кедрами Бога" – гаєм ліванських кедрів, деяким із яких понад 3000 років.

І обов'язково, якщо будете в Лівані, відвідайте локацію неподалік Бейрута у долині річки Нахр-аль-Кальб. Це печери Джейта, система підземних вапнякових гротів загальною довжиною у понад 9 кілометрів. Нижній рівень покаже вам підземну річку, якою можна проплисти на човні, а верхній – залу зі сталактитами та сталагмітами, де є найдовший у світі сталактит у 8,2 метра.

Важливо! Через бойові дії на Близькому Сході у березні 2026 року туризм є небезпечним. Але цей складний період рано чи пізно закінчиться, і тоді точно запишіть Ліван до свого календаря мандрівок.

А які туристичні напрямки варто протестувати в Азії вже у 2026 році?