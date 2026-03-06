Мовиться про Ізраїль, де лежать священні міста трьох релігій, найнижча точка планети, Мертве море та багато інших цікавинок. Завдяки матеріалам goisrael.com розповідаємо про це докладніше.

Мертва мова, яку воскресили, і море, де не можна втонути: чому Ізраїль – унікальна країна?

Ізраїль лежить на площі у 22 тисячі квадратних кілометрів, це приблизно як Львівська область. Документально зафіксована людська присутність тут тягнеться у минуле на десятки тисяч років, а безперервна міська цивілізація існує щонайменше 5 тисяч.

У X столітті до нашої ери цар Давид зробив Єрусалим столицею, а його син Соломон збудував Перший Храм. Цю державу називають Велике Царство Ізраїльське, та воно пізніше розпалося, пережило ассирійське, вавилонське та перське завоювання, а у 63 році до нашої ери потрапило під Рим.

Руйнування Другого Храму у 70 році та діаспора, що за тим виникла, стало вузловим моментом усієї середземноморської цивілізації. При цьому Єрусалим залишився духовним магнітом і пройшов із цим статусом крізь візантійський, арабський, хрестових походів та османський періоди.

Сучасну державу Ізраїль проголосили у 1948 році. І фактично з того ж дня її існування невіддільне від конфліктів та дипломатичних криз, що тривають і сьогодні. Та між всім цим країна дуже приваблива для туристів, і це м'яко кажучи.

Попри крихітні розміри, Ізраїль має надзвичайно різноманітний ландшафт. Південь – це пустеля Негев, що займає десь половину усієї площі країни. Також Ейлат, де Ізраїль виходить до Червоного моря із кораловими рифами.

Північ – пишна зелена Галілея з Тиверіадським озером (Галілейським морем). Також Голанські висоти, зокрема гора Хермон у 2814 метри, де розташований єдиний у країні гірськолижний курорт.

На сході – Мертве море, де вода настільки солона, що у ній фізично неможливо втонути. А ще й найнижча точка земної поверхні у 418 метрів нижче рівня Світового океану. Ну, а на заході – Середземне море.

І от яка цікавинка: теоретично, їдучи на схід від Хермона, де ви каталися на лижах зранку, можна до вечора дістатися до пляжів Ейлата – відстань по прямій менша за 500 кілометрів.

З інших незвичайностей варто згадати, що іврит – єдина мертва мова у людській історії, яку вдалося відродити як повноцінну розмовну наприкінці XIX та на початку XX століть. І це тоді як упродовж майже двох тисяч років нею звучали лише молитви.

Зверніть також увагу й на те, що Ізраїль впевнено почувається серед країн із найбільшою кількістю стартапів на душу населення у світі, як пише onevasco.com. Звідси й прізвисько Silicon Wadi за аналогією з Кремнієвою долиною. Тут розробили USB-флешку, крапельне зрошення, низку ключових алгоритмів кібербезпеки та одні з перших технологій стільникового зв'язку.

Головні туристичні центри країни – це Єрусалим, де розташовані Стіна Плачу, Храмова гора з мечеттю Аль-Акса, Церква Гробу Господнього – три релігії в межах одного кварталу, та Тель-Авів, де ви побачите пляжі, музеї, гастрономію, нічне життя і феномен "Білого міста", коли компактно стоять понад 4000 будівель у стилі баугаус. А також, як пише travelandtourworld.com, Мертве море зі СПА й грязьовими ваннами, Ейлат із дайвінгом і снорклінгом, Хайфа з садами Бахаї та фортеця Масада з драматичною облоговою легендою.

Важливо! На жаль, станом на березень 2026 року ситуація в Ізраїлі залишається непередбачуваною. Тривають масштабні бойові дії на Близькому Сході, зокрема проти Ірану, тож їхати сюди вкрай небезпечно. Але таке вже бувало неодноразово, і зрештою туристи сюди завжди поверталися – бо є по що.

