Мовиться про палац Лопухіних-Демидових у Корсуні-Шевченківському.

Палац на острові: як розкішна садиба Лопухіних стала справжньою візитівкою Черкащини?

Цей палац заснований у 1782 році як літня резиденція польського князя Станіслава Понятовського. Його побудували на залишках давньої фортеці та в оточенні пейзажного парку з трьома островами, сполученими мальовничими мостами.

У 1799 маєток перейшов до роду Лопухіних, які й надали комплексу рис неоготики, класицизму й романтизму, а загалом перетворили його на одну з найкрасивіших дворянських садиб Лівобережжя. Ба більше, як зазначає портал funtime, свого часу маєток вважали одним із найбагатших у Європі.

Палац справді вражає – величними фасадами з бельведерами, триповерховим флігелем, старовинною в'їзною брамою у стилі оборонної архітектури Франції та великою колекцією мистецтва і прикладних речей у місцевому музеї.​ У середині XIX століття Лопухіни облаштували на острові палацові інтер'єри, бальні зали з оркестровими балконами, а ще контору управителя, стайні, манеж та оранжерею.

До початку ХХ століття нові власники, Демидови, додавали до ансамблю нові стилістичні риси, а парк поповнювали унікальними породами дерев та мармуровими статуями. Відтак і сьогодні тут приголомшують не тільки ландшафти та краєвиди, а й експозиції музею з прикрасами Х століття, золотою бляхою з Київського кургану, срібним поясним набором з Вільшанського скарбу тощо.

Палац Лопухіних на Черкащині

Дістатися до Корсунь-Шевченківського легко автомобілем чи залізницею, а далі вже комплекс дуже просто знайти – він практично у центрі міста. Палац відкритий для відвідувачів цілий рік, працюють екскурсії, фестивалі та фототури, а зелений оазис посеред води робить його однією з найбільш інстаграмних пам'яток Черкащини.

