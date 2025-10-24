Однак все трохи складніше – і простіше водночас. 24 Канал із посиланням на Суспільне розповість про це докладніше.

Палац у Тальному – зовсім не замок і не мисливський будинок: чому всі плутають?

Ця споруда – зовсім не замок і не мисливський маєток. Це унікальний палац на території колишнього маєтку графів Шувалових, побудований на початку XX століття. І це одна з найяскравіших і найбільш загадкових пам'яток Черкащини.

Як зазначає "Черкаський край", палац у Тальному – унікальний в Україні зразок данської національної архітектури. А господарче крило зводили з урахуванням традицій англійського заміського стилю.

Чому його помилково називають замком? Через стилізацію з вежами й казковий вигляд. А "мисливським будинком" його вважали через розташування серед лісопаркової зони та міф про мисливські поля Шувалових.

Та правда в тім, що, згідно з архівами, ні мисливських, ні оборонних функцій споруда не мала. Це був парадний "дім у парку", символ аристократичного розмаху родини.

Утім, зародилася помилка із неправильного перекладу данського слова slot у радянські часи. На той момент у данській мові цим словом вже позначали палац, а не фортецю.

Загадкова резиденція Черкащини – палац у Тальному / Дивіться фото the_arhitektura

До речі, біля палацу був великий парк з рідкісними деревами, ставками та скелею Кохання. Це створювало тут атмосферу романтики та спокою.​ А сам палац має статус пам'ятки архітектури національного значення.

Якщо потрапите туди, обов'язково зверніть увагу на оздоблення фасадів, старовинні герби, незвичайні димоходи й неймовірний краєвид на околиці річки Гірський Тікич. Це місце – яскравий символ витонченості минулих століть і культурного розмаїття України.

