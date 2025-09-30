А збудували його як резиденцію графа Антонія Страхоцького. 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про цей палац докладніше.
Чим дивував палац графа Страхоцького сучасників та яким є зараз?
Цей палац почали будувати із 1820-х років для графа Антонія Страхоцького. Припускають, автором проєкту був відомий архітектор Фредерик Бауман. Хай там як, а споруда була дійсно унікальною.
Кругла башта-ротонда поєднувала два різні за стилем крила, класицистичне й неоготичне, з пишним порталом та різьбленими левами біля входу. Палац оточувала готична оранжерея та великий парк зі ставком і альтанкою на острові.
У XIX столітті маєток став центром місцевого культурного й соціального життя. Але під час Першої світової війни його використовували у воєнних цілях, як пишуть на порталі "Замки і храми України".
Рудниківський палац Страхоцького / Дивіться фото _putivec
Після смерті ж Антонія Страхоцького палац переходив до інших польських аристократів. У ХХ столітті, переживши руйнування й перебудову, він став місцем для школи, яка працює й нині.
Попри перебудови, основні риси оригінальної композиції збереглися. Це романтична вежа, неоготичний фасад, орнаментальні мотиви над входом та кам'яні голови левів.
Сьогодні палац привертає увагу туристів, архітекторів і любителів історії, хоча й частково втрачений. Прикро, але війна поки що не дозволяє ретельно займатися реконструкцією.
Палац Страхоцького біля Мостиськ / Дивіться фото tsvitanagorobivska
Які ще красиві палаци Львівщини варто побачити?
Справжня перлина – Підгорецький замок, один із найрозкішніших палаців України, відомий французьким парком, скульптурами атлантів та легендою про Білу пані, що досі "мешкає" у залах.
А Олеський замок – найстаріша фортеця Львівщини, історія якої охоплює понад 700 років. Це місце народження польського короля Яна III Собеського й одна з небагатьох споруд з овальним планом у регіоні.