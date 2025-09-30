А збудували його як резиденцію графа Антонія Страхоцького. 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про цей палац докладніше.

Чим дивував палац графа Страхоцького сучасників та яким є зараз?

Цей палац почали будувати із 1820-х років для графа Антонія Страхоцького. Припускають, автором проєкту був відомий архітектор Фредерик Бауман. Хай там як, а споруда була дійсно унікальною.

Кругла башта-ротонда поєднувала два різні за стилем крила, класицистичне й неоготичне, з пишним порталом та різьбленими левами біля входу. Палац оточувала готична оранжерея та великий парк зі ставком і альтанкою на острові.

У XIX столітті маєток став центром місцевого культурного й соціального життя. Але під час Першої світової війни його використовували у воєнних цілях, як пишуть на порталі "Замки і храми України".

Рудниківський палац Страхоцького / Дивіться фото _putivec

Після смерті ж Антонія Страхоцького палац переходив до інших польських аристократів. У ХХ столітті, переживши руйнування й перебудову, він став місцем для школи, яка працює й нині.

Попри перебудови, основні риси оригінальної композиції збереглися. Це романтична вежа, неоготичний фасад, орнаментальні мотиви над входом та кам'яні голови левів.

Сьогодні палац привертає увагу туристів, архітекторів і любителів історії, хоча й частково втрачений. Прикро, але війна поки що не дозволяє ретельно займатися реконструкцією.

Палац Страхоцького біля Мостиськ / Дивіться фото tsvitanagorobivska

